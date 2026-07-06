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Makró Üzemanyagok

Valami véget ért: nem ugyanaz várja a benzinkúton, mint eddig

mfor.hu

Keddtől él az új helyezet. Nem tartott sokáig az eddigi állapot a töltőállomásokon.

Hétfőn is friss információkkal jelenktezett oldalán a Holtankoljak.hu. A weboldalon az olvasható, hogy keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak:

a 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is.

Július 6-án, hétfőn még az alábbi országos átlagárak érvényesek a töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 582 forint/liter
  • Gázolaj: 595 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

 

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