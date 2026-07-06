Valami véget ért: nem ugyanaz várja a benzinkúton, mint eddig

Hétfőn is friss információkkal jelenktezett oldalán a Holtankoljak.hu. A weboldalon az olvasható, hogy keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak:

a 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is.

Július 6-án, hétfőn még az alábbi országos átlagárak érvényesek a töltőállomásokon:

95-ös benzin: 582 forint/liter

Gázolaj: 595 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>