1p
Makró Üzemanyagok

Végre az autósok másik fele is örülhet kicsit

mfor.hu

Keddtől újra változnak az árak.

A Holtankoljak információi szerint keddtől, azaz december 23-ától ezúttal a gázolaj nagykereskedelmi ára csökken, méghozzá bruttó 2 forinttal. Ez alapján a benzin után a gázolaj ára is csökkenhet a kutakon, amennyiben a kereskedők érvényesítitk a változást saját áraikban is.

Hétfőn az oldal az alábbi átlagárakat mérte:

  • 95-ös benzin: 556 forint/liter
  • Gázolaj: 569 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Milliárdokkal olcsóbban passzolnák el Nagy Márton minisztériumának épületét

Néhány hónap alatt 7 milliárd forintot engedett az árból a vagyonkezelő.

További jogorvoslat nincs: fizetnie kell az elkaszált bizalmi vagyonkezelőnek

További jogorvoslat nincs: fizetnie kell az elkaszált bizalmi vagyonkezelőnek

Engedély nélkül kölcsönöztek, de lecsapott az MNB.

Kiderült, ki fogta le Orbán Viktor kezét Brüsszelben

Miért nem vétózta meg az uniós hitelfelvételt?

Megdöbbentő dologgal szembesülhetünk a boltokban

Megdöbbentő dologgal szembesülhetünk a boltokban

Csökkent a kártyaelfogadó terminálok száma.

Aki feltalálta a Sunday Brunch-öt – Koporsóban csempészték ki a határon

Az élete kész regény, filmre kívánkozik – közhely, mégis, van, amikor ez ugrik be az ember eszébe először. Láng György neve itthon az utóbbi harminc évben lett ismert, amikor a rendszerváltás után feltámasztotta a Gundelt. Sokat előtte nem nagyon hallottunk róla, hiszen a II. világháború idején megszökött egy munkatáborból, később pedig egy koporsóban csempészték ki Ausztriába, hogy aztán pár évtized múlva megalapítsa a New York-i Four Seasons éttermet.

Ezt nem láttuk jönni: minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton

Megszülettek az első támogatási döntések a Jedlik Ányos Energetikai Programban, több mint 1200 nyertese van a valaha volt legnagyobb ágazati programcsomagnak – közölte szombaton Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Már megint nagy drágulásnak nézünk elébe

Jelentősen nőnek a fuvardíjak. 

Olcsóbb benzint kapnak karácsonyra az autósok

Olcsóbb benzint kapnak karácsonyra az autósok

A nemzetközi piacokon továbbra is nyomás alatt van az olaj ára, és ezt a finomított termékek mozgása is követi. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint ennek köszönhetően további árcsökkenés várható karácsonyra.

8 milliót kapott a Szerencsejáték Zrt.-től a parlamenti imacsoport

Korábban leginkább utazgatásra költötték a pénzüket.

Ezért küzdöttek annyira az orosz vagyonért Putyin uniós barátai?

Ezért küzdöttek annyira az orosz vagyonért Putyin uniós barátai? Bajok vannak az orosz gazdaságban

Az oroszok is az erejük vége felé járnak?

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168