Végre az autósok másik fele is örülhet kicsit

A Holtankoljak információi szerint keddtől, azaz december 23-ától ezúttal a gázolaj nagykereskedelmi ára csökken, méghozzá bruttó 2 forinttal. Ez alapján a benzin után a gázolaj ára is csökkenhet a kutakon, amennyiben a kereskedők érvényesítitk a változást saját áraikban is.

Hétfőn az oldal az alábbi átlagárakat mérte:

95-ös benzin: 556 forint/liter

Gázolaj: 569 forint/liter

