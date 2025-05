Végre egy jó hét elé néznek a magyar autósok

A mögöttünk hagyott héten nem volt érdemi ármozgás az üzemanyagok piacán. Igaz ez annak ellenére is, hogy szombaton a gázolaj ára csökkent. Ugyanakkor a nemzetközi tendenciák pozitív változásokat vetítenek előre a magyar autósok számára, hiszen az árakra ható tényezők közül az olaj tőzsdei jegyzése is csökkent és a dollár is olcsóbbá vált.

Talán meglepő, de a magyar árak összehasonlítva az uniós szinttel, relatív dráguláson mentek keresztül, annak ellenére, hogy – amint azt fent megjegyeztük – valójában nem módosultak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint míg egy héttel ezelőtt nyolc olyan ország volt, ahol az átlagár alacsonyabb volt, mint a magyarországi, most pedig kilenc.

Míg az EU-s rangsorban csak egy helyet csúsztunk hátra, addig a régiós összehasonlításban sokkal rosszabb pozícióba kerültek a magyar árak. Míg egy héttel korábban négy-négy olyan ország volt, amelyben olcsóbb, illetve drágább volt a benzin, mint nálunk, addig most már csak két olyan országot találhattunk, ahol magasabb árakat láthatunk.

Ezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a dízel esetén is hasonló folyamatokat láthattunk. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján viszont uniós összehasonlításban mégis ellentétes mozgás történt. Relatív szinten ugyanis egy hellyel úgymond olcsóbbá vált a gázolaj.

Régiós szinten nem volt változás, annak ellenére sem, hogy mint említettük az EU-s adatok alapján ez is megtörténhetett volna. Már csak azért is, mert Közép-Európa egyik legmagasabb gázolaj ára nálunk van továbbra is.

A növekvő olajkínálat nyomhatja le az üzemanyagok árát

Az elmúlt hetekben, ha nem is volt látványos áremelkedés, de lassan felfele kúszott az olaj tőzsdei jegyzése. Ezen a héten viszont kisebb árcsökkenést láthattunk, amit elsősorban az táplál, hogy júliusban újabb jelentős OPEC+ termelésnövekedés várható. Így heti összevetésben, mind az Európában irányadó Brent, mind az amerikai WTI körülbelül 2 százalékos veszteséggel zárhat.

Az OPEC+, amely a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét és szövetségeseit tömöríti, a jövő héten ülésezik, amelyek várhatóan újabb, júliustól érvényes napi 411 000 hordós termelésnövelésről döntenek majd. A csoport október végéig feloldhatja a – korábban bevezetett – napi 2,2 millió hordós önkéntes termeléscsökkentés fennmaradó részét, miután már napi 1 millió hordóval emelte a termelési célokat. A szakértők szerint persze ebben van egyfajta előremenekülés is, hiszen a szervezeten kívül számos ország növelte az utóbbi időben a termelését, így a kvóta vágása tulajdonképpen ezen vállalatok számára teremtett piaci lehetőséget.

Reméljük lesz oka a mosolyra

Fotó: Depositphotos

Eközben viszont továbbra is meghatározóak a geopolitikai feszültségek. Nyugtalanságot váltott ki az a pletyka, miszerint Izrael iráni nukleáris létesítmények megtámadására készül, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia által az orosz olajkereskedelemmel szemben jelentenek be újabb szankciókat.

Persze a keresleti oldal kapcsán is vannak izgalmas fejlemények, hiszen a megugró amerikai kötvényhozamok arra engednek következtetni, hogy a piacok szerint az amerikai gazdasági problémák figyelemre méltóak, ez pedig recesszióval, illetve ennek révén mérsékeltebb kereslettel fenyegetnek. A növekvő kockázatok az amerikai dollár jegyzésében is megmutatkoztak, hiszen a napokban jól láthatóan gyengült a zöldhasú.

Mindezek alapján az az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a hazai kutaknál kisebb mértékű árcsökkenés várható majd a jövő héten. Ennek mértéke ugyanakkor nehezen számszerűsíthető, 4-5 forint körüli változás tűnik a legvalószínűbbnek.

