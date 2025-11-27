1p
Végre egy jó hír, a kutakról jött

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken.

Pénteken folytatódik a nagykereskedelmi üzemanyagár csökkenés. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj jelentős mértékben, bruttó 9 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan – írja a holtankoljak.hu.

A mai napon a következők az átlagárak (2025.11.27-én):

  • 95-ös benzin: 574 Ft/liter
  • Gázolaj: 597 Ft/liter 

Az egyes töltőállomások árai között nagy eltérések lehetnek. A benzin esetében a legalacsonyabb ár 540 forint literenként, míg a legmagasabb 636 forint. A dízelnél ugyanez a két érték 570 és 691 forint.

