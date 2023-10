Végre elkészült a Sámándob Varga Mihály szülővárosában

Műszaki átadás előtt áll az úgynevezett Sámándob Karcagon. A 2015-ben a milánói világkiállításra készített magyar pavilon újraépítése régóta tolódik. A legújabb határidő szerint 2023 júliusára ígérték a második ütem végét, ám minden jel szerint már ez is a negyedik negyedév lesz. Eredetileg már 2022-ben át kellett volna adni a beruházást, most pedig a sokat kritizált, régi-új beruházás legújabb állapotáról Szepesi Tibor, Karcag polgármestere számolt be a Facebook-oldalán. Azt írja:

"Az épület kész! A műszaki átadás-átvétel folyamatban, miközben zajlik a tereprendezés, s a bútorbeszerzés közbeszerzési eljárása".

Arról azonban már nem írt, hogy időközben a 3,75 milliárd forintos költségvetésű Sámándob, alias Sztyeppemúzeum építése kicsivel nettó 4 milliárd fölé kúszott, egész pontosan 4 027 563 104 forintra, amiről egy augusztusi szerződésmódosítás árulkodik, amiről Hadházy Ákos országgyűlési képviselő számolt be.

Hadházy egyébként 2023 januárjában arra hívta fel a figyelmet, hogy „az emberi hülyeség emlékműve” nem a megfelelő ütemben épül.

Ezek után februárban és márciusban Szepesi Tibor polgármester posztolt az építkezésről. Utóbbinál arról, hogy Karcagon járt Kasseinov Dejszen volt kazah kulturális miniszter, a Türk Tanács korábbi főtitkára, Abdrasov Zsanibek, Kazahsztán magyarországi nagykövete, valamint Keneszuli Marat, Ural város Ifjúsági Alkotási Intézetének vezetője, s a delegációnak bemutatta Karcag büszkeségét, az épülő Sámándobot is. Ugyanis Karcag önkormányzatának reményei szerint az egykori milánói pavilon (illetve Sztyeppemúzeum, avagy Életkert) a karcagi strandfürdővel szemben lévő Erzsébet-ligetben kialakítandó turisztikai és szabadidős rendezvénypark fő látványossága lesz.

Az évek óta tartó beruházást egyébként az elöregedett acélszerkezetek rozsdásodása okozta, most pedig az eddig előre nem látható, további munkálatok okozzák a költségnövekedést, mint például a tervezett tó körüli sétánnyal kapcsolatos feladatok, a színpad körüli csapadékvíz elvezetése, vagy a tűzoltósági EDR-rendszer kialakítása.

A letérkövezett parkolókkal körülölelt Sámándob Magyarország Kormánya és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásával épül, s már 2017-ben Karcagra szállították 336 millió forintért. A Milánói világkiállításra készült mű már akkor sokat drágult, mint a tervezett ár, hiszen az eredetileg kalkulált 500 millió helyett 2 milliárdba került. 2021-ben a karcagi önkormányzat 3,7 milliárdért bízott meg egy céget a Sámándob elhelyezésével, ez drágult most tovább, így a teljes életút költségét bőven 10 milliárd fölött jósolják, pedig még az üzemeltetés el sem kezdődött.