Végre kapott egy jó hírt a kormány? Valami megmozdult a külkereskedelemben

Közzétette a Központi Statisztikai HIvatal (KSH) a külkereskedelmi termékforgalomra vonatkozó legfrissebb adatait. Júliusban 578 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatalé 1,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Az aktívum 578 millió euró volt, az egyenleg 589 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatalé 1,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,4 százalékkal meghaladta a 2025. júniusit, az importé pedig 2,1 százalékkal elmaradt attól.

2025. júliusban:

A kivitel értéke 12,0 milliárd euró (4804 milliárd forint), a behozatalé 11,5 milliárd euró (4574 milliárd forint) volt.

2025. júliusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 1,7 százalékkal nőtt, az importé 3,3 százalékkal csökkent.

Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 3,1 százalékkal, a behozatalé 0,9 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,1 százalékkal, a behozatalban 2,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 2,6 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 1,6 százalékkal gyengült, a dollárral szemben 5,7 százalékkal erősödött.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 5,9 százalékkal, importvolumene 2,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport a kiviteli oldalon 3,3 százalékponttal, a behozatalban 1,2 százalékponttal fokozta a teljes forgalom volumenbővülését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 4,3 százalékkal, importvolumene 1,5 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport kivitelben 1,3 százalékponttal, behozatalban 0,6 százalékponttal visszafogta a teljes forgalom volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 50, az importjuké 3,7 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalombővülése kivitelben 1,9 százalékponttal, behozatalban 0,4 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumenbővüléséhez.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 0,5 százalékkal, a behozatalé 5,7 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban nem befolyásolta érdemben, importban pedig 0,3 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumennövekedését.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,7 százalékkal nőtt, az onnan érkező behozatalé 0,8 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 380 millió euróval javult a 2024. júliusihoz képest,736 milliós eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 72 százaléka bonyolódott le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 1,6 százalékkal, a behozatalé 0,3 százalékkal bővült. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 209 millió euróval javult, 158 millió eurós passzívumot mutatott.

2025. január–júliusban: