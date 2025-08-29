Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Külker

Végre kapott egy jó hírt a kormány? Valami megmozdult a külkereskedelemben

mfor.hu

Többszáz millió eurós javulás tavalyhoz képest.

Közzétette a Központi Statisztikai HIvatal (KSH) a külkereskedelmi termékforgalomra vonatkozó legfrissebb adatait. Júliusban 578 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatalé 1,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Az aktívum 578 millió euró volt, az egyenleg 589 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatalé 1,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,4 százalékkal meghaladta a 2025. júniusit, az importé pedig 2,1 százalékkal elmaradt attól.

2025. júliusban:

  • A kivitel értéke 12,0 milliárd euró (4804 milliárd forint), a behozatalé 11,5 milliárd euró (4574 milliárd forint) volt.

2025. júliusban az egy évvel korábbihoz képest:

  • Euróban kifejezve az export értéke 1,7 százalékkal nőtt, az importé 3,3 százalékkal csökkent.
  • Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 3,1 százalékkal, a behozatalé 0,9 százalékkal emelkedett.
  • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,1 százalékkal, a behozatalban 2,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 2,6 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 1,6 százalékkal gyengült, a dollárral szemben 5,7 százalékkal erősödött.
  • A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 5,9 százalékkal, importvolumene 2,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport a kiviteli oldalon 3,3 százalékponttal, a behozatalban 1,2 százalékponttal fokozta a teljes forgalom volumenbővülését.
  • A feldolgozott termékek exportvolumene 4,3 százalékkal, importvolumene 1,5 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport kivitelben 1,3 százalékponttal, behozatalban 0,6 százalékponttal visszafogta a teljes forgalom volumennövekedését.
  • Az energiahordozók exportvolumene 50, az importjuké 3,7 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalombővülése kivitelben 1,9 százalékponttal, behozatalban 0,4 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumenbővüléséhez.
  • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 0,5 százalékkal, a behozatalé 5,7 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban nem befolyásolta érdemben, importban pedig 0,3 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumennövekedését.
  • Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,7 százalékkal nőtt, az onnan érkező behozatalé 0,8 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 380 millió euróval javult a 2024. júliusihoz képest,736 milliós eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 72 százaléka bonyolódott le ebben a viszonylatban.
  • Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 1,6 százalékkal, a behozatalé 0,3 százalékkal bővült. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 209 millió euróval javult, 158 millió eurós passzívumot mutatott.

2025. január–júliusban:

  • A kivitel értéke 86,5 milliárd euró (34 910 milliárd forint), a behozatalé 79,0 milliárd euró (31 903 milliárd forint) volt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Keresett 3,1 milliárd eurót Magyarország

Keresett 3,1 milliárd eurót Magyarország

Jól szolgáltattunk.

Már a szomszédba is érkezik az orosz olaj

Már a szomszédba is érkezik az orosz olaj

És remélik, hogy így is marad.

Magyarországon valami jó történt a hangulatindex-szel

Romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban augusztusban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon javult – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett felméréséből.

Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

A Seagull MRD, a Lady MRD és a Rose d’Or is aktív.

GKI: régen várt fordulat történt a gazdaságban

GKI: régen várt fordulat történt a gazdaságban

Kijött a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb jelentése. 

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Kevesebb ember kevesebb gyereket tud szülni.

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Gyerekeket és nyugdíjasokat is számol a KSH.

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

A kereslet miatt emelkednek az árak.

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Jön a munkanélküliség júliusi adata.

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Az utóbbi hónapokban a szakértők a magyar gazdaság problémáit elemezve már arról beszéltek, hogy ennél már nem nagyon van lejjebb. A legfrissebb adatok, akár a beruházások, akár az ipari termelést nézve azonban további csökkenést mutattak. Az év végén beinduló gigagyárak ugyan javíthatják az összképet, de gyökeres változást ezek sem fognak hozni.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168