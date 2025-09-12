Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Építőipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Végre mosolyoghatnak a Karmelitában – szép számok jöttek

Éledezik az építőipar?

A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggel közzétett friss adatai szerint 2025 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 5,7, az egyéb építményeké 4,7 százalékkal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,8 százalékkal meghaladta a 2025. júniusit.

2025 júliusában az előző év azonos hónapjához képest:

  • Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 5,7, az egyéb építményeké 4,7 százalékkal nőtt.
  • Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 12,5 százalékkal nőtt. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 15,4 százalékkal csökkent.
  • A megkötött új szerződések volumene 48,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi, rendkívül magas bázistól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 16,5 százalékkal magasabb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 66,3 százalékkal alacsonyabb volt.
  • Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,7 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,3 százalékkal nagyobb volt a 2024. júliusinál.

2025 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest:

  • Az építőipari termelés volumene 0,8 százalékkal emelkedett.

 

