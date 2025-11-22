Végre olcsóbb lehet a tankolás

A hét első felében tovább araszolt felfele a gázolaj ára a magyar benzinkutakon, miközben a benziné stabil volt. Szombaton tovább tágult a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség, igaz, ez már a kedvezőbb forma volt, hiszen kis mértékben csökkent a benzin jegyzése. Így, miközben a benzin ára a márkázott kutakon 580 forint körül alakult, a dízelért literenként 600 feletti összeget kérnek.

Hogy a differencia mennyiben fog változni a következő napokban, azt nehéz előrejelezni, de a gázolajáraknál drasztikus esés így sem várható. Ennek az üzemanyagfajtának a drágulásáról korábban is írtunk, de úgy véljük, érdemes ismét összefoglalni az elmúlt két hónap történéseit.

A dízelárak meredek emelkedését elsősorban a finomítói prémium jelentős növekedése okozta. Idén mind a benzin, mind a dízel finomítói marzsai megugrottak, a dízelnél 20 dollárról közel 45 dollárra nőtt a hordónkénti nyereség. A háttérben a globálisan is nagyon alacsony dízelkészletek állnak, miközben a kereslet továbbra is erős. Ráadásul Európában eleve kínálati szűkösség volt jellemző, és az igények egy részét importból fedezték. Most viszont a finomítói leállások és a közepes, illetve nehéz kőolaj hiánya is mérsékli a dízel üzemanyagok globális mennyiségét.

További keresleti nyomást jelentett, hogy Kína rekordmennyiségű üzemanyagot importált. A piacot újabban az orosz olajszektort érintő amerikai szankciók és az újabb finomítói leállások is feszítik. Európában különösen érzékeny az árképzés, mert az elmúlt években sok finomítót bezártak. Rövid távon nehezen megjósolható a marzsok mozgása. Ha lesz is érezhető korrekció, a szakértők szerint a marzsok a sokéves átlag felett maradhatnak.

Máshol is drágult a dízel

Ahogy cikkünk elején már jeleztük, a hazai árak emelkedtek, ugyanakkor a drágulás nem magyar sajátosság, hanem európai trend, más országokban is ugyanezt láthattuk. Ugyanakkor a benzin ára a magyar piacon relatív kevésbé ment fel, mint máshol. Ezt tükrözi, hogy az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten az Európai Unióban 11 olyan országot találtunk, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért átszámítva kevesebbet kellett leszurkolni, mint nálunk, míg egy héttel korábban még 12 ilyen uniós állam volt.

A régióban ugyanakkor mindez nem tükröződik, a magyar árak továbbra is az egyik legmagasabbak. Továbbra is csak két országban, Ausztriában és Szlovákiában kerül több pénzbe ilyen üzemanyagot tankolni.

A gázolajnál is követték a magyar árak az európai trendeket. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak pozíciója nem változott, ezen a héten is 13 olyan országot láthattunk, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

A régiós árak összevetésénél is azt láthatjuk, hogy a magyar autósoknak sokat kell fizetni. A régióban a magyarországinál változatlanul csak Romániában és Ausztriában kell többet fizetni a dízelért.

Az alacsonyabb tőzsdei ár a kutakon is jelentkezhet

Az Európában irányadó Brent ára tovább csökkent a héten, ami mögött több tényező is áll. Az egyik, hogy az amerikai elnök ismét megpróbálja rávenni Ukrajnát és Oroszországot a 2022 februárja óta tartó háború lezárására. A csütörtökön kiszivárgott tervek ugyan nem sokban térnek el a korábban a felek és az európai országok által elutasított javaslatoktól, ám az ukrán elnök így is nyitottnak mutatkozott a tárgyalásra. Az elemzők ugyanakkor pont a fentiek miatt óvatosak, és a többség szerint nem várható, hogy a következő hetekben megállapodásra jutnak a felek. Ennek ellenére a tárgyalások megújítását is reményt keltőnek látják, ami azzal kecsegtet, hogy előbb-utóbb az orosz olaj révén növekszik a globális kínálat.

Eközben felerősödtek azok a félelmek, hogy a kereslet rövid távon nem fog érdemben növekedni, mert az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elhalaszthatja decemberi ülésén a korábban várt kamatcsökkentést. Így a potenciális magasabb kínálat és az alacsony kereslet gyengülő árakat eredményezett a nyersolaj piacán. Ráadásul ezt a finomított termékek is elkezdték követni, a tőzsdéken mind a benzin, mind a gázolaj jegyzése esett. Igaz, főleg az utóbbi esetében, ahogy azt írásunk első felében taglaltuk, volt honnan.

A fentiek miatt az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a jövő héten fordulat jöhet a kutakon is. Drasztikus áresésre ugyan nem számítunk, ám 3-5 forintos csökkenés reális lehet a korábbi hetek komolyabb áremelkedése után.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.