Végre őszinte lehet a nyugdíjasok öröme

2025. novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Októberhez viszonyítva átlagosan 0,1 százalékkal voltak magasabbak az árak. Mint az grafikonunkon is látható, ez egy éve nem látott alacsony érték.

A friss adatok megerősítették lapcsoportunk, a Klasszis Média hétfőn közzétett két felmérése, az Mfor Nyugdíjas Árkosár és a Privátbankár Árkosár eredményeit, noha azok közel két héttel később készültek, mint amikor a KSH lezárta a maga vizsgálatát.

12 hónap alatt, 2024. novemberhez viszonyítva:

Az élelmiszerek ára 3,2 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,6 százalékkal). Ezen belül

az édesipari lisztesárué 15,9,

a kávéé 14,9,

a büféáruké 11,3,

a tojásé 11,2,

a csokoládé, kakaóé 10,7,

az étolajé 10,1,

az iskolai étkezésé 7,5,

a péksüteményeké 6,7,

az alkoholmentes üdítőitaloké 4,9

százalékkal. Míg

A termékcsoporton belül

a margarin ára 28,3,

a liszté 15,3,

a tejtermékeké 11,4,

a tejé 8,1, a sertéshúsé 7,8,

a párizsi, kolbászé 7,0,

a cukoré 4,7

százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 9,8 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 22,0, az elektromos energia 2,1 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 9,0 százalékkal.

A szolgáltatások 6,5 százalékkal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,2, a járműjavítás és -karbantartás 10,0, a testápolási szolgáltatások 9,3, a lakásjavítás és -karbantartás 9,2, az egészségügyi szolgáltatások 8,6, a lakbér 8,0, a sport, múzeumi belépők 7,9 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 21,5, a szobabútorok 5,9, a fűtő- és főzőberendezések 3,0, az új személygépkocsik 1,7 százalékkal többe kerültek.

A járműüzemanyagok ára 5,0 százalékkal mérséklődött,

A gyógyszer, gyógyáruk 5,1 százalékkal drágultak.

1 hónap alatt, 2025. októberhez viszonyítva:

A fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva átlagosan nem változott). A tojás 3,6, az étolaj 2,7, a büféáruk 1,1, az édesipari lisztesáru és a kenyér 1,0-1,0, a tej és a cukor 0,6-0,6 százalékkal többe kerültek. A termékcsoporton belül a gyümölcs- és zöldséglé ára 3,2, a csokoládé, kakaóé 3,1, a vaj-, vajkrémé 2,1, a sajté 1,2 százalékkal mérséklődött.

A ruházkodási cikkek 0,7 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára 0,4 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázért és a palackos gázért is 0,4-0,4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A szolgáltatások ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 1,1 százalékkal csökkent. A járműüzemanyagok ára 0,6, a gyógyszer, gyógyáruké 0,1 százalékkal mérséklődött.

Bár a nyugdíjasok által az aktív éveikben lévőkhöz képest értelemszerűen többet fogyasztott gyógyszerek – mint említettük – 5 százalék feletti mértékben drágultak, a 3,7 százalékos nyugdíjas infláció ezúttal elmaradt az általánostól.

A hosszabb idő után kedvezőbb inflációs adatok ellenére azért nem árt az óvatossá. Az árszínvonal trendjét jól megfogó, a szezonális hatásoktól megtisztított maginfláció ugyanis – bár az egy hónappal korábbinál alacsonyabb lett – novemberben is még mindig 4 százalék feletti volt.

Részletes elemzéssel, az első elemzői gyorsreakciókkal hamarosan jelentkezünk.