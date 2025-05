Végrehajtást indított a kormányhivatal Schadl György ellen

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Meglett a Mercedes is.

Kapcsolódó cikk Schadl György siófoki luxusnyaralóban tölti házi őrizetét Meglett a Mercedes is.

A lehallgatott telefonbeszélgetések szerint Schadl egymillió forint kenőpénzt is hajlandó volt adni azért, hogy ne kelljen visszabontani az épületet, de első körben azt mondta a kivitelezőnek, hogy 500 ezret ajánljon föl a kormányhivatal munkatársának. Az ügyintéző a vád szerint elfogadta az ajánlatot, és abban maradtak, hogy egy régi fényképet csatolnak az iratokhoz, melyen nem látszik a szabálytalanság, így Schadl megkapta az engedélyt.

Az ügyészség szerint a nyaraló felújítása során szabálytalan módon eltértek az építési engedélytől, és jelentősen túlépítették azt. „Az épület átalakítása eltér az engedélyezett tervtől, valamint annak kerítése is szabálytalan. Az épülethez kapcsolódó fedett terasz beépített területnek minősül, így az ingatlan beépítése a megengedett beépítési százalékot jelentősen meghaladja” – olvasható a nyomozai iratokban.

