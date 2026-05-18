1p
Makró Balásy Gyula

Végrehajtást indított Balásy Gyula cégei ellen a NAV

mfor.hu

A két vállalatnak tartozása van az adóhatóság felé.

A NAV pénteken végrehajtási eljárást indított Balásy Gyula New Land Media és a Lounge Design Kft.-i ellen – írja a G7 az iratok alapján, amelyekben az adóhatóság az eljárások bejegyzését kérte a cégbíróságtól. Balásy ezen a két cégen keresztül látta el az állami kommunikációs feladatok legnagyobb részét az utóbbi tíz évben.

A NAV a saját tájékoztatása szerint akkor rendel el végrehajtást, ha egy cégnek lejárt határidejű fizetési kötelezettsége van. Az esetek többségében ez adótartozást jelent, de lehet egyebek mellett bírság vagy visszakövetelt állami garancia is. A portál szerint a végrehajtás alapján viszont egyértelműnek tűnik, hogy a két vállalatnak tartozása van az adóhatóság felé.

Balásy Gyula a Kontrollnak adott könnyes interjújában elmondta, hogy a vállalatai bankszámláit zárolták, amelyeken állítása szerint több tíz milliárd forint szerepel. A G7 szerint azaz hiába van ezeken feltehetően jelenleg is nagy összeg, mivel a befagyasztás miatt nem tudnak utalni, így valószínűleg az adóköveteléseket sem képesek kifizetni.

