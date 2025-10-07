Végtelen történet: újra meghosszabbítaná a háborús veszélyhelyzet a kormány

Az indítványt rendkívüli ülésen vitatta meg a parlament – számolt be róla az Infostart.

Orosz-ukrán háború még mindig tart, ezért a háborús veszélyhelyzetre továbbra is szükség van a gazdasági hatások és a menekülthelyzet kezelése érdekében – mondta előterjesztői expozéjában kedden a parlamentben Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

„A háború közelsége miatt annak humanitárius és gazdasági hatásai hazánkat továbbra is egyértelműen érintik. Ezek a negatív hatások már több mint három és fél éve mindennapjaink részévé váltak, ami jelen távlatból is egyértelműen igazolja a különleges jogrend fenntartásának indokoltságát” – sorolta.

A háborús veszélyhelyzetet újabb 180 nappal hosszabbítják meg – jelezte az államtitkár.