Vegyen nagy levegőt, ha kedd reggel tankolni megy

2026. július 21. keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a Holtankoljak információi szerint.

a 95-ös benzin bruttó 8 forinttal

a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul.

A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet.

Július 20-án, hétfőn a következő országos átlagárakkal találkozhatnak a benzinkutakon:

95-ös benzin: 595 Ft/liter

Gázolaj: 615 Ft/liter

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