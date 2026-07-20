Vegyen nagy levegőt, ha kedd reggel tankolni megy

2026. július 21. keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a Holtankoljak információi szerint.
- a 95-ös benzin bruttó 8 forinttal
- a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul.
A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet.
Július 20-án, hétfőn a következő országos átlagárakkal találkozhatnak a benzinkutakon:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
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