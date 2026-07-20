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Makró Üzemanyagok

Vegyen nagy levegőt, ha kedd reggel tankolni megy

mfor.hu

Az üzemanyagok árai kedd reggeltől tovább drágulnak. 

2026. július 21. keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a Holtankoljak információi szerint.

  • a 95-ös benzin bruttó 8 forinttal
  • a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul.

A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet.

Július 20-án, hétfőn a következő országos átlagárakkal találkozhatnak a benzinkutakon: 

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 615 Ft/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

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