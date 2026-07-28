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Velencei-tó: megszűnik az egybefüggő vízfelület

mfor.hu

Húsz centiméteres tartományba kerülhet a Velencei-tó vízszintje.

Augusztusra húsz centiméteres tartományba kerülhet a Velencei-tó vízszintje, ez alapján pedig az egységes vízfelület nagyon sok helyen megszűnik majd – írta a Telex, miután a hazai természetes vezekkel kapcsolatban érdeklődtek az Élő Környezetért Felelős Minisztériumnál.
A tó vízszintbecslése az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól kapott modellszámításon alapul. Az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek, köztük pedig szárazulatok alakulhatnak majd ki a Velencei-tó helyén.

Itt már született egy rövid távú döntés annak érdekében, hogy ezeket a szárazulatokat a víztestek között át lehessen vágni, hogy ökológiai folyosó alakulhasson ki az élőlényeknek. De már arról is szó volt, hogy az aszály folytatódása esetén ezekből az összekötött víztestekből a halakat mentőhalászattal kell megpróbálni kimenekíteni, mivel a vízszint további csökkenése maximum 1-2 hetet adna nekik, utána elpusztulnának – nyilatkozta Orbán Zoltán, a minisztérium sajtófőnöke. Hozzátette: a Velencei-tó vízpótlása és teljes rehabilitációjának kidolgozása olyan nagyságrendű feladat, hogy ebben nem született még döntés. Jelenleg a tervezési, szakmai egyeztetési fázis tart.

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