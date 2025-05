Vészjósló figyelmeztetést küldött a Tesco vezére Nagy Mártonnak

A Tesco vezetőjével készült interjúban szó esik a saját márkás termékek pályájáról, az energiaital-tilalomról, a bérezési kihívásokról, a DRS-rendszer bevezetéséről, de arról is, hogy Pálinkás szerint jelenleg a kiszámíthatóság a legnagyobb hiánycikk a gazdasági környezetből.

Ha így megy tovább, eltűnnek az akciók – figyelmeztet a Tesco Magyarország vezérigazgatója a Pénzcentrumnak adott interjúban . Pálinkás Zsolt szerint az árrésstop torzítja a piacot, és már most érezhető, hogy a promóciós mozgástér szűkül: a vásárlók pillanatnyilag még jól járnak, de hosszabb távon veszélybe kerülhet a verseny és az árak dinamizmusa.

