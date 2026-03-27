Makró Halálozás Szülés Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Vészjósló mérleg: kétszer annyian haltak meg, mint ahányan születtek

Ez még akkor is szomorú, ha a természetes fogyás februárban alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Közzétette a Központi Statisztikai Hivatal a népmozgalomra vonatkozó friss előzetes adatait. Ezek szerint

2026 februárjában:

  • 5333 gyermek született, 6,0 százalékkal, 339-cel kevesebb, mint 2025 februárjában
  • 10 198 fő vesztette életét, 8,1 százalékkal, 896-tal kevesebb az egy évvel korábbinál
  • A természetes fogyás a 2025. februári 5422-vel szemben 4865 fő volt
  • 2456 pár kötött házasságot, 20 százalékkal, 415-tel több, mint egy évvel korábban
  • Ezer lakosra 7,3 élveszületés és 14,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,4, a halálozási arányszám 1,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 februárjában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal, 6,7 főre csökkent. Ezer lakosra 3,4 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.

2026 január–februárjában:

  • 11 586 gyermek jött világra, 4,0 százalékkal, 482-vel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 2,2, míg februárban 6,0 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos hónapjaiban. Ezer 15-49 éves nőre 35,4 élveszületés jutott, 0,6 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban
  • A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,34 volt
  • 22 510-en haltak meg, 6,7 százalékkal, 1607-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 5,5, februárban pedig 8,1 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban

  • A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 10 924 fő volt, 9,3 százalékkal kevesebb az előző évi 12 049 fős értéknél
  • 4554 pár kötött házasságot, 25 százalékkal, 910-zel több az egy évvel korábbinál. Januárban 31, februárban 20 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2025 azonos hónapjaiban
  • Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 14,7 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,3 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 1,0 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január–-februárjában. A természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal 7,1 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 4,1 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,5 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 3,0 ezrelék volt, 0,6 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.

2025. március és 2026. február között:

  • 71 518 gyermek született, 6,7 százalékkal, 5168-cal kevesebb a megelőző 12 havinál
  • 122 593-an haltak meg, 4,6 százalékkal, 5902-vel kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.
  • 47 510 pár kötött házasságot, 2,9 százalékkal, 1343-mal több a megelőző 12 havinál.
  • Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb, mint a korábbi időszakban.

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

A Magyar Nemzeti Bank 2026. márciusi inflációs prognózisát figyelembe véve nyugdíjkorrekcióra van szükség. A legrászorultabb idős honfitársainkat meg kell óvni attól, hogy „kényszerhitelezővé” váljanak – írja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

Megint több lett a munkanélküli magyar

A ráta már 4,8 százaléknál tart a friss adatok szerint.

Kína ráfanyalodhat a nagyobb orosz gázfüggésre

Hosszú ideje tervezik, de eddig Kína időhúzása miatt nem indult el a Szibéria Ereje 2 gázvezeték építése, amely orosz gázt juttatna az ázsiai óriásgazdaságba. A nagyobb orosz gázfüggőség aggodalmait eloszlathatja az iráni háború.

Az orosz olajexport-kapacitások jelentős része odavan

Fokozódtak az ukrán dróntámadások az orosz exportkikötők és olajvezetékek ellen. Az orosz olajat szállító tankerek közül sokat támadás ért vagy az ukránokkal rokonszenvező országok hatóságai foglaltak le.

MNB: az infláció magasabb lehet az eddig vártnál

A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi, decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a csütörtökön megjelent friss Inflációs jelentésében.

Hetek óta nem látott fordulat jön pénteken a benzinkutakon

Csökken mindkét üzemanyagtípus piaci ára.

Kimondta egy amerikai bíróság, hogy a közösségi média függőséget okozhat

A jogi eljárás végeredménye precedensként szolgálhat.

444: a Matolcsy család konténerekben Dubajba szállíttatja a vagyontárgyait

Matolcsy György is az arab városban élhet.

Senki sem jár jól a kormány bejelentett kemény lépésével?

Holoda Attila így értékelte a bejelentett tervet.

Hoppon maradt Magyarország, már csak mi várunk az uniós védelmi hitelre

Az Európai Bizottság jóváhagyta Csehország és Franciaország nemzeti védelmi terveit a Security Action for Europe (SAFE) kezdeményezés keretében. Így már csak Magyarország terve van függőben, holott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február közepén még úgy nyilatkozott, hogy néhány napon belül várható döntés.

