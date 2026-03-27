Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

Abbász Aragcsi szerint Iránnak partmenti államként jogában áll nem átengedni a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok, Izrael, illetve szövetségeseik hajóit.

A teheráni külügyminisztérium pénteken kiadott közleményéből kiderült: Abbász Aragcsi az ENSZ-főtitkárral folytatott telefonbeszélgetésében tette ezt a kijelentést. Úgy fogalmazott: a Hormuzi-szorosban kialakult bizonytalanság az Egyesült Államok és Izrael „törvényszegésének és agressziójának” egyenes következménye.

Aragcsi és António Guterres az Irán elleni amerikai és izraeli támadások biztonsági és humanitárius következményeit vitatta meg. Az iráni külügyminiszter tájékoztatta a főtitkárt a konfliktus legújabb fejleményeiről és az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett „bűntettekről”.

Hangsúlyozta egyúttal, hogy Irán szilárdan eltökélt amellett, hogy folytassa nemzetbiztonságának, szuverenitásának és területi integritásának „legitim” védelmét.

Abbász Aragcsi elítélte a civil célpontok, köztük iskolák, kórházak, kulturális és történelmi épületek, közintézmények és lakóházak elleni „brutális” amerikai és izraeli csapásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ENSZ felelőssége eljárást indítani az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog „kirívó megsértései” miatt.

Az iráni külügyminiszter bírálta azokat a hangokat, amelyek visszafogottságra és a háborúzás lezárására szólítják fel Iránt.

„Nem szabad megfeledkezni arról az egyértelmű tényről, hogy az Egyesült Államok – Izraellel közösen – indított katonai agressziót Irán ellen, és sodorta háborúba a térséget és a világot azzal, hogy ismételten hátat fordított a diplomáciának, veszélybe sodorva ezzel valamennyi régióbeli ország biztonságát és érdekeit”

- mondta Aragcsi.

A teheráni tájékoztatás szerint António Guterres a maga részéről azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania az országok nemzeti szuverenitását és területi integritását, egyúttal mélységes aggodalmának adott hangot a térségben zajló konfliktus miatt.

Eközben nemcsak Donald Trump, hanem a G7 országcsoport is tárgyal a feszültségek enyhítése céljából:

Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítója, elnöke a március 24-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 94. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Szlovákiában és Bulgáriában is olcsóbbak az üzemanyagok a magyarországi védett árnál. Az ársapka a szakértők szerint hosszútávon nem fenntartható, eközben az üzemanyagok piaci ára már az olasz szintet közelíti. 

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú importútvonal, a Török Áramlat gázvezeték karbantartási munkálatai egy időbe esnek több hazai és regionális szüneteléssel, ami jelentősen szűkíti majd a rendelkezésre álló kapacitásokat.

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Március 31-ről április 1-re virradó éjszaka a Mol informatikai rendszerátállást hajt végre, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek – írja a társaság a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben.

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Mindkét üzemanyagtípus ára változatlan marad szombaton azt követően, hogy egy nappal korábban hosszú hetek után végre ismét olcsóbb lett a benzin és a dízel literje is.

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

A várakozásokat felülmúló mértékben emelkedett a munkanélküliségi ráta a KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikája szerint. 

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

De a munkanélküliség terén jól állunk.

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

A Magyar Nemzeti Bank 2026. márciusi inflációs prognózisát figyelembe véve nyugdíjkorrekcióra van szükség. A legrászorultabb idős honfitársainkat meg kell óvni attól, hogy „kényszerhitelezővé” váljanak – írja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

Vészjósló mérleg: kétszer annyian haltak meg, mint ahányan születtek

Ez még akkor is szomorú, ha a természetes fogyás februárban alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Megint több lett a munkanélküli magyar

Megint több lett a munkanélküli magyar

A ráta már 4,8 százaléknál tart a friss adatok szerint.

