Veszteséges maradt Mészáros Lőrinc péksége, derült ki a Vál-Völgye Pékség Kft. beszámolójából. A felcsúti milliárdos alcsútdobozi péksége tavaly 262 millió forint bevételt könyvelhetett el, ami visszaesést jelent a 2024-es 349 millió forinthoz képest. A pékség 2020 óta létezik és 2024-ig 1-7 millió forint profitot sikerült kihozni az üzletből, de 2024-ben megtört a széria: csúnya, 78,1 millió forintos veszteség lett az egész éves kenyérsütés vége. A ráfizetéses működés 2025-ben is tartott: 31,7 millió forintot buktak az üzleten. A kiadási oldalon is nagyot vágtak: például bérekre fele annyi pénzt fizettek ki, mint 2024-ben.

Pedig a pékségnek elég biztosnak tűnik a megrendelői köre, hiszen Mészáros Lőrinc szállodáiban (Hunguest) és egyéb NER-es hotelekben, éttermekben is a cég termékeit fogyaszthatták a vendégek. A cég többségi tulajdonosa a Mészáros Lőrinchez tartozó Búzakalász 66 Kft., de személyesen maga a milliárdos is benne van a társaságban, valamint Kenéz-Hanyecz Kinga ügyvezető is. Saját oldalukon olvasható céljuk, hogy az állandó és kiemelkedő minőségű, az ügyféligényeknek minden tekintetben megfelelő minőségi, prémium pékárut gyártsanak a lakossági és a HoReCa szektor részére.

A világ még nem harapott rá Mészáros Lőrinc kenyerére, de Németországban 2024-ig minimálisan még fogyasztották. Ennek is vége lett 2025-ben: a társaságnak export értékesítésből árbevétele 2025. évben nem volt.