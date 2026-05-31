Mészáros Lőrinc

Veszteséges maradt Mészáros Lőrinc péksége

Vég Márton

A világ még nem harapott rá Mészáros Lőrinc kenyerére.

Veszteséges maradt Mészáros Lőrinc péksége, derült ki a Vál-Völgye Pékség Kft. beszámolójából. A felcsúti milliárdos alcsútdobozi péksége tavaly 262 millió forint bevételt könyvelhetett el, ami visszaesést jelent a 2024-es 349 millió forinthoz képest. A pékség 2020 óta létezik és 2024-ig 1-7 millió forint profitot sikerült kihozni az üzletből, de 2024-ben megtört a széria: csúnya, 78,1 millió forintos veszteség lett az egész éves kenyérsütés vége. A ráfizetéses működés 2025-ben is tartott: 31,7 millió forintot buktak az üzleten. A kiadási oldalon is nagyot vágtak: például bérekre fele annyi pénzt fizettek ki, mint 2024-ben.

Pedig a pékségnek elég biztosnak tűnik a megrendelői köre, hiszen Mészáros Lőrinc szállodáiban (Hunguest) és egyéb NER-es hotelekben, éttermekben is a cég termékeit fogyaszthatták a vendégek. A cég többségi tulajdonosa a Mészáros Lőrinchez tartozó Búzakalász 66 Kft., de személyesen maga a milliárdos is benne van a társaságban, valamint Kenéz-Hanyecz Kinga ügyvezető is. Saját oldalukon olvasható céljuk, hogy az állandó és kiemelkedő minőségű, az ügyféligényeknek minden tekintetben megfelelő minőségi, prémium pékárut gyártsanak a lakossági és a HoReCa szektor részére.

A világ még nem harapott rá Mészáros Lőrinc kenyerére, de Németországban 2024-ig minimálisan még fogyasztották. Ennek is vége lett 2025-ben:  a társaságnak export értékesítésből árbevétele 2025. évben nem volt.

Nagyon fontos adat érkezik a magyar gazdaság helyzetéről

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a bruttó hazai termékről (GDP), a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmáról, a kiskereskedelemről és az iparról is közöl adatokat.

Edzőváltás a Liverpoolnál

Itt az újabb nagy bejelentés: ekkor fizetheti ki Brüsszel az uniós forrásokat

Döntő időszak előtt áll Magyarország

Hazánk iparára rendkívüli nyomást helyez a nemzetközi versenykörnyezet, mégis történelmi lehetőség előtt áll az ország gazdasága. A KSH adatai szerint az ipari termelés súlya a GDP 22 százalékát tette ki 2023-ban Magyarországon. Ez az EU-összevetésben átlag feletti arány is jól jelzi, hogy a magyar ipar versenyképessége az ország jövője szempontjából kulcskérdés. A statisztikák szerint termelékenységben Magyarország a V4-országok átlaga alatt marad, ugyanakkor a hatékonyság javítása ma már nem képzelhető el a vállalatok és az ipari folyamatok digitalizációja nélkül.

Ki volt a gyorsabb: Magyar Péterék vagy a lengyelek?

Kevesebb mint három hét alatt megszületett a megállapodás a Tisza-kormány és az Európai Unió vezetése között a korábban jogállamisági okok miatt zárolt, összesen 16,4 milliárd eurónyi forrás feloldásáról. A Tisza Párt szeme előtt Lengyelország példája is lebeghetett, ugyanis a 2023-ban megválasztott, Donald Tusk vezette kormány szintén a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatalát tűzte a zászlajára. Az első látványos eredményekben a lengyelek gyorsabbak voltak, az igazi áttörést viszont az új magyar kormány érte el hamarabb.

Újabb remek hírt kapott Magyar Péter – ezúttal nem Brüsszelből

