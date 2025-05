Vészjósló elemzés jött ki a magyar gazdaság helyzetéről

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A politikai helyzet is tovább fokozza a gazdasági bizonytalanságot – emeli ki a wiiw. A 2026 áprilisi országgyűlési választások közeledtével a kormányzó Fidesz és az ellenzéki Tisza Párt is kampányüzemmódba kapcsolt. A bécsi elemzők szerint a kormány a választás előtti költekezéseket hajt végre, azonban a jelenlegi gazdasági helyzet – gyorsuló infláció, jelentős költségvetési hiány és nemzetközi bizonytalanságok – várhatóan korlátozni fogja a kabinet mozgásterét.

A magyar inflációval kapcsolatban a wiiw arra figyelmeztet, hogy az állam által alkalmazott piaci folyamatokba beavatkozó megközelítés nem várt következményekkel járhat: torzíthatja a piaci viszonyokat, és hiányt vagy a termékek minőségének romlását is eredményezheti.

A 2024-es kiábrándító növekedést a wiiw szerint az ágazatok jelentős visszaesése jellemezte. A mezőgazdaság, az ipar és az építőipar is csökkenést mutatott, az ipari kibocsátás pedig már második éve zsugorodott. Az egyetlen növekedést mutató ágazat a szolgáltatási szektor volt, különösen a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, infokommunikáció, valamint a szórakoztatás területén. Ez a növekedés azonban nem tudta ellensúlyozni a gazdaság gyengeségeit.

A gyenge teljesítmény mögött több tényező állt, többek között a beruházások jelentős visszaesése, a gyenge ipari kibocsátás, valamint olyan kulcsfontosságú ágazatok zsugorodása, mint a mezőgazdaság és az építőipar. Bár a háztartások fogyasztása viszonylag erős maradt, a gazdaság kilátásait továbbra is beárnyékolják a tartós infláció és az államháztartási hiány miatti aggodalmak, valamint a 2026-os országgyűlési választások körüli politikai bizonytalanságok.

A lap szerint az elemzés még a minden elemzői várakozást alulmúló 2025-ös első negyedéves adat előtt jelent meg, így az nélkül adtak előrejelzést az idei évre. Azonban így is pesszimista módon, az év eleji 2 százalékról 1,8-ra rontották az idei GDP-bővülési várakozásaikat.

