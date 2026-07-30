Vezércsere: új elnök az MVM Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának élén

Új elnököt választottak az MVM Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának élére, továbbá új tagokat is választottak mindkét testületbe – közölte a társaság csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
A tájékoztatás szerint július 29. napjától Tótth Andrást az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé választották meg. Az új elnök a poszton Bertalan Zsoltot váltja, aki továbbra is tagja marad az igazgatóságnak.
Az igazgatóság tagjává választották Borbély Edét, Réti Ádámot, Kis-Fleischmann Évát, Pekárik Gézát és Gáborjáni-Szabó Szabolcsot július 29. napjától.
Az igazgatóságból július 28-án visszahívták Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót. Zolnay Juditot az MVM Zrt. felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé választották 2026. július 29. napjától határozatlan időre. A felügyelőbizottság korábbi elnökét, Török Sándort visszahívták tisztségéből és tagságából is. A felügyelőbizottságba megválasztották Kupa Mihály Dénes, Tarjányi Krisztinát, Zsoldos Istvánt, Vajó Regina Alexandrát és Szabó Krisztiánt.