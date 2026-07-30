Vezércsere: új elnök az MVM Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának élén

Színtiszta gazdasági előny, vagy kódjel a megszorításokhoz? Mindent a magyar euróról

Magyar Péter miniszterelnök szerint az euróövezethez való csatlakozás stabilitást és számos gazdasági előnyt jelentene Magyarország számára, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a hétvégén viszont kódnévnek, a megszorításokhoz való rejtjelnek nevezte az eurót Tusványoson, a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Ami biztos, hogy a kérdés nem fekete-fehér, viszont vélhetően a következő évek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai témája lesz, hogyan lehet sikeresen, a gazdasági felzárkózást is segítő módon bevezetni az eurót Magyarországon.