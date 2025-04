Vidáman kelhetett Orbán Viktor, de azért nem lehet felhőtlen az öröme

Ráadásul az összes európai országot felölelő összehasonlításban is csak apró sikert értünk el. Az kedvező, hogy februárhoz képest eggyel több államban lett magasabb az éves infláció márciusban – konkrétan Fehéroroszországban –, mint kis hazánkban. De ez is csak arra volt elég, hogy az adataikat a Privátbankár legújabb felmérésének zárásáig publikáló 43 ország rangsorában a 36. helyet foglaljuk el. Azaz mindössze hét államot előzünk meg, a már említett Lengyelország, Románia és Fehéroroszország mellett Moldovát, Oroszországot, Ukrajnát és Törökországot. Mit mondjunk, nem éppen veretes névsor.

Ennek ellenére még bőven van mit behozni – hívja fel a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk cikke. Mondván, még ha be is jön Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter áprilisra adott 4 százalékos prognózisa, akkor sem biztos, hogy újabb uniós tagállamot utasítunk magunk mögé.

A márciusi jelentős hazai inflációlassulás megtette a hatását. Szemben februárral, a múlt hónapban már nem Magyarországon volt az Európai Unió 27 tagállama közül a legmagasabb az éves fogyasztói árindex, Lengyelországban és Romániában is nagyobb volt a pénzromlás, mint nálunk – derül ki a Privátbankár Európai Inflációs Körképből . Mivel pedig a Magyar Nemzeti Bank nem változtatott az alapkamatán, a visszatekintő reálkamatok rangsorában is sikerült előrébb lépnünk.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!