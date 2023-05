Videó: Orbán Viktor jól bevásárolt

Azután, hogy Facebook-oldalán is beszámolt arról, hogy megújul a 37-es, többek között Szerencsre is vezető gyorsforgalmi út, majd le is vezetett Koncz Zsófiával, a térség országgyűlési képviselőjével a városba, a miniszterelnök vásárlásra adta a fejét.

Ahogy az a videóból kiderült, konyakmeggyet, macskanyelvet, és mogyorós csokoládét is kért, majd beugrott egy látogatásra az idén 100 éves csokoládégyárba, barátkozott az óvodásokkal, és lőtt néhány szelfit is.