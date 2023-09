Videón a Honvédség különleges új gépei

Jövőre talán már egy ilyet is láthatunk a légiparádén? A képen egy Airbus látható az idei ünnepségről. Fotó: MTI/Lakatos Péter

A brazil Embraer repülőgépgyártó tette közzé azt a felvételt, amely a mellékelt bejegyzés szerint a Magyarországnak szánt KC-390 típusú repülőgépek első áram alá helyezését lehet látni. A teszt a cég szerint bizonyította, hogy az elsődleges elektromos rendszer már kész és működőképes. A következő lépés a különböző rendszerek installálása, valamint az első levegőbe emelkedés lesz.

The 1st #KC390 #Millennium aircraft produced for the Hungarian Air Force was powered on for the first time, proving that the electrical system primary distribution is already completed and operational. Next steps: systems installations and flight tests. pic.twitter.com/BzPh8Iw8Sl