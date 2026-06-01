Vigyorogni fog, ha meglátja az árakat a benzinkúton

Hétfőn is tudott újat mondani a Holtankoljak.hu oldal. A webhely szerint a hónap elején folytatódik az árcsökkenés a hazai nagykereskedelmi piaci árakat illetően.
A benzin és a gázolaj beszerzési ára azonos mértékben, bruttó 12 forinttal csökken.
Hétfőn, azaz június elsején még az alábbiak az átlagárak:
Piaci árak:
- 95-ös benzin: 641 forint/liter
- Gázolaj: 658 forint/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter
- Gázolaj: 615 forint/liter