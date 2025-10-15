Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Makró Élelmiszeripar, agrárium Infláció

Világverő lett a magyar élelmiszerek drágulása – még Kolumbiát is sikerült megelőzni

mfor.hu

Nem véletlenül látunk csillagokat a bolti áraktól.

Az OECD országai közül sehol nem drágultak akkora mértékben az élelmiszerek 2019 és 2025 között, mint Magyarországon.

A lesújtó képet mutató ábrát a Vakmajom gazdasági Facebook-oldal tette közzé. Az élelmiszerek Magyarországon az elmúlt hat évben 

81,6 százalékkal drágultak.

Ez világverő érték, valamennyivel még a második helyre odaérő Kolumbiát is megelőzi. 

Az OECD átlaga egyébként 43 százalék körül van.

Tíz kilométer magas hamufelhő: megint kitört az indonéz vulkán

A legmagasabb szintű riasztást adták ki a hatóságok.

Elnöki ciklusának jelképe mehet a levesbe, hogy ne bukjon meg újra a másodszor is kinevezett kormányfő.

A turisztikai ágazat szereplői örülhetnek.

Közösségimédia-alkalmazásokat használó nő

Senki nem védi meg a gyerekeket a közösségi médiától, és a kormány sem fogja

Egyáltalán nincsenek biztonságban a gyerekek a közösségimédia-platformokon, az Európai Unió viszont megkötötte a tagállamok kezét, miközben rájuk hárítja a felelősséget. A gyerekeket algoritmusok nevelik fel, az NMHH 10 év alattiakat is talált társkereső csoportokban, a felnőttek pedig tömegesen írnak nekik azért, hogy szexuális tartalmú képeket kérjenek tőlük. Biztonságot csak a szülők tudnának adni, de sokszor nem építik ki a szükséges bizalmat a gyerekekkel.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb előrejelzésében javította a világgazdaság idei és jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását az áprilisi prognózisához képest.

Nagy adótartozással rendelkező cég tulajdonosa nyerte el a százhalombattai sportcsarnok felújítását

Ugyan a korábbi pályázaton alvállalkozóként Mészáros Lőrinc cége nyerte el a Mol-finomító városának közbeszerzését, ám az idén újra kiírt tendert végül a siófoki kézilabdaklub tulajdonosa vitte el. Bár az nem jó ómen, hogy nyáron kikapcsolták a villanyt a siófoki kézicsarnokban és a hozzá tartozó sportszállóban a nagy adótartozás miatt.

Csökkentek az árak a kutakon. De mennyivel?

Bíróság elé citálták az Európai Bizottságot azért, mert feloldotta az uniós források egy részének zárolását. 

Súlyos és váratlan beesés következett be az építőiparban az elemzők szerint.

A közúti gépjármű gyártása 35 százalékkal maradt el idén augusztusban a tavalyitól a KSH adatai szerint. Az export sem néz ki jól a járműiparban. Két magyar régióban még így is nőni tudott az ipari termelés, Dél-Alföld viszont elesett.

