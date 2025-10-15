Világverő lett a magyar élelmiszerek drágulása – még Kolumbiát is sikerült megelőzni

Az OECD országai közül sehol nem drágultak akkora mértékben az élelmiszerek 2019 és 2025 között, mint Magyarországon.

A lesújtó képet mutató ábrát a Vakmajom gazdasági Facebook-oldal tette közzé. Az élelmiszerek Magyarországon az elmúlt hat évben

81,6 százalékkal drágultak.

Ez világverő érték, valamennyivel még a második helyre odaérő Kolumbiát is megelőzi.

Kapcsolódó cikk Kellemes meglepetés érheti a nyugdíjasokat Alig változott az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke.

Az OECD átlaga egyébként 43 százalék körül van.

Szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár néhány napja felmérést készített arról, miként érzékelik a magyar vásárlók az élelmiszerek inflációját. Az igencsak érdekes eredményekért kattintson>>>