Villámgyors mesterhármast rúgott a Budapesten BL-t nyerő csatár

Ousmane Dembélé egyedülálló pillanatnak nevezte, hogy mesterhármassal járult hozzá a francia labdarúgó-válogatott 4-1-es győzelméhez Norvégia ellen a világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, pénteken Foxborough-ban.

A Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain csatára a 7., a 20. és a 32. percben talált a hálóba. Legutóbb az orosz Oleg Szalenko tudott egy félidő alatt háromszor is betalálni vb-meccsen. Ő az 1994-es tornán összesen ötször volt eredményes a Kamerun ellen 6-1-re megnyert találkozón.

A francia válogatott ezzel simán legyőzte a tartalékosan felálló norvég csapatot a labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának bostoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, riválisa pedig másodikként.

Taroltak a belgák

A belga válogatott 5-1-re verte Új-Zélandot a labdarúgó-világbajnokság G csoportjának vancouveri mérkőzésén, így első helyen jutott a 32 közé.

Amikor legutóbb a belga válogatott továbbjutott a csoportkörből, bronzérmet szerzett a 2018-as, oroszországi tornán. Most elsőként szerdán Seattle-ben játszik egy csoportharmadik ellenféllel.

Új-Zéland a harmadik világbajnokságát is győzelem nélkül fejezte be, mérlege négy döntetlen és öt vereség.

Az újonc döntetlenek után folytathatja

A Zöld-foki Köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott a szaúdi csapattal a labdarúgó-világbajnokság H csoportjának harmadik, utolsó fordulójában, három pontjával pedig a második helyen jutott tovább a 32 közé.

Az újonc Zöld-foki Köztársaság három döntetlennel ment tovább a kieséses szakaszba, amelyben a címvédő argentin csapattal játszik jövő hét pénteken Miamiban.

Irán is továbbment

Az egyiptomi válogatott 1-1-es döntetlent játszott az iráni csapattal pénteken a labdarúgó-világbajnokság G csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, így öt pontjával másodikként továbbjutott.

Az észak-afrikai együttes jövő pénteken Ausztráliával találkozik a nyolcaddöntőbe jutásért, míg ázsiai ellenfele három pontjával még reménykedhet, hogy bekerül a nyolc legjobb harmadik közé a 12 csoportból.