Villámgyorsan törlik a kormányközeli milliárdos néhány héttel korábban gründolt cégét

Érdekesen alakulnak Simicska Lajos egykori jobbkezének, Nyerges Zsoltnak a céges ügyei. Március elején írta meg lapunk, hogy a milliárdos üzletember üzletviteli tanácsadással foglalkozó céget alapított. Az új társaság neve: N.E.Z. Digital Zrt., a részvénytársaság alapításához szükséges ötmillió forint alaptőkével jött létre február 16-án, a milliárdos vállalkozónak pedig minősített többsége van benne. Hogy pontosan mi a célja az új vállalkozással Nyerges Zsoltnak, azt egyelőre nem lehet tudni, de a milliárdos nagyjából egy éve feltűnően aktív az üzleti életben.

Nos, így március végén pedig azt írhatjuk meg, hogy az Opten nyilvános adatbázisa szerint a N.E.Z. Digital Zrt. március 5-e óta végelszámolás alatt áll, ekkor született meg a döntés a jogutód nélküli megszűnésről. Vagyis Nyerges Zsolt új cége nem élte meg az egy hónapot sem, máris lehúzza a rolót. Annyit lehet még tudni, hogy a végelszámolás egyszerűsített módon történik, ami a fizetőképes, nem könyvvizsgálatra kötelezett cégek gyorsított megszűnési folyamata (150 napon belül), melyet a vezető tisztségviselő irányít ügyvéd nélkül. A folyamatot 8 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) kell bejelenteni, nem a cégbíróságnak. A hitelezői igények 40 napig jelenthetők be, és a végén a céget automatikusan törlik.

Nyerges Zsolt új cége hamarosan el is tűnik

Egy cég megalakulása után egy hónappal történő végelszámolása jogilag lehetséges, ugyanakkor a hatóságok számára akár kockázati tényezőt jelenthet, és fokozott ellenőrzést vonhat maga után. Általánosságban a korai végelszámolás gyanút kelthet a hatóságokban (például adóelkerülés vagy színlelt társaság alapítása miatt), ezért a folyamat során precíz dokumentációra van szükség. A NAV oldalán elérhető információk szerint, ha egy céget a megalakulása után nagyon rövid idővel (akár egy hónapon belül) törölnek, az szinte biztosan kényszertörlési eljárás eredménye, amelyet a cégbíróság indít meg, ha a vállalkozás nem felel meg a működési feltételeknek.

Nyerges Zsolt új cégének végelszámolása esetén azonban nincs szó kényszertörlésről.

Hogy miért döntött a milliárdos üzletember a végelszámolás mellett, arról küldtünk neki kérdést, amint érkezik válasz, a cikket frissítjük.

Ha bekövetkezik a törlés, akkor a talán Nyerges Zsolt nevéből alkotott N.E.Z. cégcsoport kéttagúvá zsugorodik.

Lapunk írta meg, hogy tavaly novemberre teljes egészében Nyerges Zsolté lett az őrző-védő szektor legnagyobb hazai cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.. A milliárdos sokáig inaktív volt, de tavaly tavasszal megjelent róla egy hír, miszerint N.E.Z. Investment Zrt. néven alapított egy tanácsadó céget. Ez a N.E.Z. Investment Zrt. lett a N.E.Z. Capital Kft. tulajdonosa, amely végül a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével bekebelezte a NER legnagyobb őrző-védő cégét.

Kapcsolódó cikk Simicska Lajos egykori jobbkeze váratlanul újra aktivizálta magát Nyerges Zsolt sorra alapítja az új cégeket.

A Civil Zrt.-vel kapcsolatban új információ, hogy Zuglóból az Infopark A épületébe költözött át a cég központja. Ez minőségi ugrást jelent, hiszen a kiadoiroda.hu oldal szerint az épület a park egyik legjelentősebb irodaháza, amely összesen 13 500 négyzetméternyi bérelhető területtel rendelkezik. A leírás szerint a nagy belmagasságú, napfényben gazdag terek ergonomikus munkakörnyezetet biztosítanak.

Van miből kibérelni a drága irodákat, hiszen a milliárdos a 2010-es évek elején Simicska Lajos mellett a Fidesz gazdasági hátországának egyik legbefolyásosabb irányítója volt. Jelentős szerepet töltött be olyan cégekben, mint a Közgép Zrt. vagy a Hír TV, ahol a 2018-as választások után ő vezényelte le a tulajdonosváltást. A 2015-ös „G-nap” utáni konfliktust követően, 2018-ban ugyanis ő vásárolta meg Simicska Lajos és családja összes üzleti érdekeltségét, amelyeket később továbbadott a NER-hez köthető üzleti köröknek, például Mészáros Lőrincnek. Nyerges állandó szereplője a 100 leggazdagabb magyar listájának, vagyonát legutóbb 60 milliárd forintra becsülték.