Virág Barnabás: Mintha egy új univerzumba lépett volna a magyar gazdaság

Beszélgetésünket a májusi infláció értékelésével kezdtük, arról faggatva vendégünket, vajon őt is meglepte-e az 1,8 százalékos éves index, ahogy az elemzőket, akik ennél legalább 50 bázisponttal magasabb értékre számítottak. Aztán az előző kormány hatósági intézkedései (árrésstop, védett üzemanyagárak) kivezetési esélye, mérlegelése után arra terelődött a szó, hogy mintha Magyarország már megint szembemenne a világgal: míg a feszült geopolitikai helyzet – mindenekelőtt a február végén kitört iráni-izraeli (amerikai) háború – kiváltotta inflációs nyomás miatt a jegybankok már szigorítottak, az Európai Központi Bank például pont adásunk előtt emelt kamatot, addig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) számára minden adott ahhoz, hogy a Monetáris Tanács következő, június 23-ai ülésén kamatot csökkentsen.

Amelyhez az öt éve nem látott erősségű forint megfelelő alapot teremt. Ez apropót adott ahhoz, hogy megkérdezzük Virág Barnabást, most akkor van árfolyamcélja az MNB-nek vagy nincs. Meg arról is kikértük a véleményét, hogy a beszélgetésünk idején az euróval szemben 355-ös forint már nem túl erős-e – jelesül az exprotra termelő vállalatok számára.

Miután a volt MNB-alelnök, Varga Mihály jegybankelnök jelenlegi tanácsadója ismertette markáns véleményét az új kormány által a hivatalba lépése után kijelölt 2030-as euróbevezetési céldátumról és az ahhoz vezető út nem is annyira rejtett csapdáiról, azért arra is jutott idő, hogy Virág Barnabás kifejtse, a visszaszerzett uniós források további forintfelértékelődést okozhatnak-e, valamint milyen hatása lehet annak, hogy az MNB saját tőkéje súlyosan negatív.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:05 Beköszönés.

01:28 Meglepően alacsony lett a májusi infláció: mi állhat emögött és mi várható?

06:28 Mit mutatnak az inflációs várakozások?

09:41 Az árrésstopról és a védett árakról.

15:27 Most különösen izgalmas lesz az újabb kamatdöntés – milyen szempontokat mérlegel a Monetáris Tanács?

21:32 Az EKB csütörtöki kamatemelése mennyire befolyásolhatja az MNB kamatdöntését?

23:00 Az MNB-nek van-e árfolyamcélja vagy nincs?

27:15 Már túl erős a forint?

33:36 Az euróbevezetésről.

43:26 A maastrichti kritériumokról.

47:38 Mennyire vannak lemaradva a magyar bérek a nyugatiaktól, a régiósoktól?

52:37 Az uniós források miatt még inkább felértékelődhet a forint?

54:42 Az MNB negatív saját tőkéjéről.

1:09:27 Elköszönés.

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