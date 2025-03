Visszaélhetnek az szja-mentességgel a munkáltatók

Tapasztalatai szerint sokan nem tudták, hogyan illesszék be a saját bérstruktúrájukba, hogy „egy fiatal 25 év alatti munkavállaló nettóban többet fog keresni, mint mondjuk a nála tapasztaltabb vagy 5 vagy 10 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozó”. Hozzátette: „nagyon fontos, hogy ilyen esetben mindig a bruttó bért kell figyelembe venni, a bruttó bért kell transzparensen kezelni, kommunikálni a munkavállalók felé, a bér és a béren kívüli juttatások tekintetében.”

Dénes Rajmund, a Humán Centrum Munkaerő-kölcsönző és közvetítő Kft. vezetője a Spirit FM Több-kevesebb című műsorában azt mondta, szakmai véleménye szerint üdvözlendő az új döntés, ugyanakkor „nem lehet egyszerre bevezetni”. Úgy tudni, az egygyermekes anyák is bekerülhetnek a kedvezményezettek közé. A szakember szerint „nem kell ettől megijedni”, és úgy kellene kezelni, mint a 25 év alattiak szja-mentességét.

Bérfeszültségekhez is vezethet a könnyítés.

