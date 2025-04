Visszajön a járvány az IMF szerint, legalábbis a pénzügyek romlásában

Mindez az átlagos forgatókönyv. A legpesszimistább várakozás szerint az adósság 2027-re eléri a GDP 117 százalékát. Ez akkor következhet be, ha a kereskedelmi háború a vártnál nagyobb gazdasági visszaeséshez vezet. Az IMF szakértői szerint az Egyesült Államok rövid távon jól járhat az emelkedő vámbevételekkel. A költségverési hiány a 2024-es GDP arányos 7,3 százalékról 2025-ben 6,5 százalékra, majd 2026-ban 5,5 százalékra csökkenhet. Fordulatot hozhat azonban a Donald Trump elnök előző ciklusában hozott adócsökkentések kifutása az év végén. A régi-új elnök ezt vélhetően meg akarja majd hosszabbítani, amivel 4 ezer milliárd dolláros lyukat üthet az Egyesült Államok költségvetésén a következő tíz évben.

Emellett a költségvetési kiadásokon belül növekednek a védelmi költések, erősödik az igény a szociális támogatások iránt és emelkedik az adósságok finanszírozásának költsége is. A kormányok éves átlagos költségvetési hiánya 2025-ben a GDP 5,1 százaléka lesz a 2024-es 5 százalék és a 2022-es 3,7 százalék után. Ez a mutató 9,5 százalék volt 2020-ban.

