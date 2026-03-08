Visszaköveteli az ukrán bank a NAV által lefoglalt pénzt és aranyat

Az ukrán Oschadbank visszaköveteli az „illegálisan lefoglalt” vagyonát és értékeit – ezt a Facebook-oldalán közölte az ukrán állam tulajdonában álló takarékpénztár a 24.hu szerint. A bank úgy véli, hogy a március 5-i magyarországi „illegális lefoglalás után” a pénzszállító autóik és az értéktárgyaik „továbbra is illegálisan vannak őrizetben”.

A pénzintézet egyrészt fellebbezést nyújt be hét alkalmazottjuk kiutasítása miatt az országból, valamint amiatt is, hogy – mint írják – több mint egynapos fogva tartásuk során nem kaphattak konzuli támogatást és jogi segítséget. Másrészt jogi lépéseket tesznek azért, hogy visszakapják tulajdonukat: a két pénzszállító autót, valamint az abban szállított 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló banki aranyat.

A lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án

Fotó: MTI/FAcebook/Magyarország Kormánya

A bank minderről részletesen tájékoztatta az Ukrán Nemzeti Bankot, illetve felkéri az egyik vezető nemzetközi vállalatot, hogy végezzen független ellenőrzéseket az ügyben.

Az Oschadbank szerint a bank és a Raiffaisen Bank Austria közötti pénzszállítás nemzetközi megállapodás keretében, a jelenlegi európai vámeljárásoknak megfelelően történt. A takarékpénztár rendelkezik érvényes nemzetközi közlekedési engedéllyel.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban azt közölte, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást az ügyben, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.

Az ukrán bank szállítmányára a TEK csapott le. Az alkalmazottakat őrizetbe vették, majd kiutasították az országból. A NAV a szállított pénzt és aranyat lefoglalta. A történtek miatt az ukránok delegációt küldenek Budapestre.