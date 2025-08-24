Visszaszólt Nagy Márton Magyar Péternek

„Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás… Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok”, írta Nagy Márton vasárnap kora délután Facebook posztjában, amelynek végére három, zebrának tűnő állat rajzát is odabiggyesztette.

A nemzetgazdasági miniszter arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke nemrég arról beszélt, információi szerint Nagy Márton rövidesen távozik a posztjáról.

Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra, hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni – jelentette ki Magyar Péter a Magyar Hang Kompország című műsorában pénteken. Ezt a „kormányzati osztogatásokra” és a miniszter által beharangozott adócsökkentési programra reagálva mondta el.