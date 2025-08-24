1p
Makró Magyar Péter Nagy Márton

Visszaszólt Nagy Márton Magyar Péternek

mfor.hu

Arra reagált, hogy valóban távozni készül-e. 

„Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás… Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok”, írta Nagy Márton vasárnap kora délután Facebook posztjában, amelynek végére három, zebrának tűnő állat rajzát is odabiggyesztette.

A nemzetgazdasági miniszter arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke nemrég arról beszélt, információi szerint Nagy Márton rövidesen távozik a posztjáról.

Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra, hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni – jelentette ki Magyar Péter a Magyar Hang Kompország című műsorában pénteken. Ezt a „kormányzati osztogatásokra” és a miniszter által beharangozott adócsökkentési programra reagálva mondta el.

Távol-keleti kereskedőre csapott le a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezett egy távol-keleti kereskedőt, aki fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját; a tartozás fedezetére a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalták.

Nagyon fontos adatok érkeznek a magyar gazdaságról

A jövő héten jelenik meg az államháztartás július végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, valamint több adatot is közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Megint itt egy adat, amit Orbán Viktorék nem látnak szívesen – A hét ábrája

Nem hozott szép számokat a magyar építőipar.

Fontos bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója

Indul a felújítás a Keleti pályaudvarnál.

Az orosz rakéták az olcsóbb benzinnek is lőttek

Nem változott érdemben a hazai üzemanyagok ára, miközben az olaj már némi emelkedést mutatott. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint, miután a béketárgyalások aligha hoznak gyors eredményt, az olaj ára ismét emelkedhet. Ez pedig a benzinkutakon is megmutatkozhat.

A kisbolt-tulajdonosok 18 százaléka készül bezárni az árrésstop miatt

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az árrésstop negatív hatásai egyre súlyosabbak. 

Megvan az idei gazdasági növekedés egyik fő gyilkosa

Így jellemezte Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az alacsony beruházási volument. A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggel publikált adatait csak elemzők kommentálták, a Nemzetgazdasági Minisztérium nem. Így nem tudjuk meg, a 8 százalékos második negyedéves éves szintű beruházási mínusz láttán tartja-e még a kormány az 1 százalékos GDP-növekedési előrejelzését.

Emelkedik, de a lélektani határ alatt marad a benzinár

Autópályák mellett 640-650 forint lehet egy liter üzemanyag, de az élelmesebb autósok ennél 10-15 százalékkal kevesebbért is tankolhatnak.

Apró örömök érhetik csak Nagy Mártont

A beruházások éves szinten még mindig csökkenőben vannak, de már a mínusz nem két, hanem már csak egy számjegyű.

Hogyan lett a „bezzeg Romániából" „bezzeg Magyarország"?

A román gazdaságról szóló hírekre nálunk azóta irányul különös figyelem, hogy a nemzetközi összehasonlító adatok alapján az egy főre jutó hazai termékben egy ideje már befogta, majd megelőzte, a lakossági fogyasztási mutatókban pedig látványos mértékben lehagyta Magyarországot.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

