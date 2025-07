Visszatérhet a benzinár-stop?

A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan nyomon követi a nemzetközi piaci folyamatokat és az árak alakulását, a családok és a gazdaság védelme érdekében pedig szükség esetén továbbra is kész intézkedni.

A kormány elvárása változatlanul az, hogy a magyar lakosság a szomszédos országokhoz képest is kedvező áron juthasson üzemanyaghoz.

Visszatérve az NGM közleményéhez, abban az is szerepel még, hogy a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások versenyképes és kiszámítható üzemanyagárakkal találkozzanak a benzinkutakon. A kormányzat a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagkereskedőkkel és mindent megtesz az árstabilitás fenntartása, a családok és a vállalkozások terheinek mérséklése érdekében.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy a heti rendszerességgel, épp szombat reggel megjelent Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint egy hét alatt még így is eggyel, tízre nőtt azon európai uniós tagországok száma, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyag olcsóbb volt, mint nálunk. A gázolajnál rosszabb a helyzet, e nafta átlagára pont tucatnyi tagállamban alacsonyabb, mint itthon – ez nem változott az elmúlt egy hét során.

Most legfeljebb a választások közeledte indokolhatna egy hatósági beavatkozást Fotó: Klasszis Média/Király Béla

Majd úgy folytatja: az izraeli-iráni konfliktus lezárultával, az átmeneti megugrást követően a hazai és szomszédos üzemanyagárak is csökkenni kezdtek. A kormány elvárása júniusban is teljesült, a magyar üzemanyagárak ismét kedvezőbben alakultak a szomszédos országokhoz képest.

A magyar üzemanyagárak a háborús feszültség ellenére továbbra is kedvezőbben alakulnak a szomszédos országokhoz képest – írja lapunknak küldött közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

