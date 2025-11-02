2p

Makró Reklámadó

Visszavetné a gazdaság élénkülését a reklámadó, az érintettek egyeztetnének

Az MRSZ a korábbi eredményes tárgyalások tapasztalatai alapján számít az érintett döntéshozókkal a konstruktív egyeztetések mielőbbi létrejöttében. A Reklámszövetség javaslatát – a sajtó számára kiadott közleményt megelőzően– a módosítót benyújtó miniszterelnök-helyettesnek és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak eljuttatott levelében kezdeményezte. 

A Magyar Reklámszövetség a kormányzati döntéshozókkal az előző években folytatott produktív egyeztetései alapján bízik abban, hogy a 2026. évi módosító adócsomag tervezet részeként a végleges javaslatban a reklámadó legalább további teljes egy évre felfüggesztésre, később pedig végérvényesen kivezetésre kerül az érintett több ezer hazai és Magyarországon működő kommunikációs iparági szereplő – hirdető vállalkozások, médiumok, reklám- és egyéb kommunikációs ügynökségek – érdekében; de elsősorban a fogyasztók és az egész hazai gazdasági potenciál fenntartása, erősítése miatt – írja az MRSZ közleményében. 

Míg a korábbi, október 2-i őszi adócsomag tervezet még a reklámadó további egy évre való felfüggesztését javasolta, addig az október 14-i módosításban már csak fél éves időtávlatban határozza meg azt (azaz a 2019 július elsejétől – közel 6 és fél éve érvényes – 0 százalékos adókulcs csak 2026. június 30-ig maradna érvényben.

A Reklámszövetség a reklámadó koncepciójának felmerülése óta hangoztatja szakmai ellenérveit a különadóval szemben: a reklámadó visszavezetése és fennmaradása kontraproduktív, a várt gazdasági növekedés ellen hat, gátolja a gazdasági stabilitást, növelheti az inflációt; valamint jelentősen veszélyezteti a média-, reklám és kommunikációs iparág fenntartható és a hazai gazdaság számára profitábilis működtetését.

Az MRSZ egyebek mellett azzal érvel, hogy a különadó kontraproduktívan hat a gazdasági stabilizációra, a gazdaság növekedésére és a GDP-re, a szövetség tanulmánya szerint minden reklámra elköltött 1 forint 6 forinttal növeli a magyar gazdaság teljesítményét, azaz ennyivel járul hozzá a GDP-hez.

