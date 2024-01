Vitézy Dávid: értékelhetetlen Lázár János ajánlata

"Lázár János mai "ajánlata" ebben a formában értékelhetetlen, hisz minden közös bérlet működésének kulcsa a jegybevételek felosztási rendje. Azt nyilván senki nem gondolhatja komolyan, hogy a vármegyebérlet úgy legyen érvényes a négyes metrón és a körúti villamoson, hogy a BKK egy forintot se lát a vármegyebérlet MÁV által beszedett bevételeiből. Nyilván fordítva sem mehet, hogy a Budapest-bérlet bevételeiből nem kap a MÁV-Volán" - reagált a közlekedésért felelős államtitkár a Facebookon.

Az építési és közlekedési miniszter keddeen bejelentette: megszűnik minden bérlettípus, csak az ország- és vármegyebérlet marad, átalakítják a kedvezmények rendszerét. Lázár János egyúttal új ajánlatot is tett: a minisztérium elfogadja azt, hogy a MÁV és a Volán járatain lehet használni a Budapest-bérletet, cserébe fogadja el a BKK is az ország- és vármegyebérleteket.

Kapcsolódó cikk Nehéz elhinni, amit Lázár János bejelentett az új tarifarendszerről A miniszter tett egy ajánlatot Budapestnek.

Vitézy Dávid szerint:

"nem szabadott volna idáig jutni. Budapesti utasok százezrei nézik értetlenül a vitát és nem tudják, hogy jó lesz-e a bérletük a hévre vagy a 22-es buszra még márciusban. Hiába árulja a BKK az éves bérleteket, melyek ma még érvényesek a hévre és a kék Volánbuszokra, az érintett utasok nem tudhatják, meg merjék-e venni őket. Ezáltal már önmagában ez a hetek óta tartó hírfolyam is súlyos károkozás és bevételkiesés a budapesti tömegközlekedésnek".

Vitézy Dávid arra kéri a minisztert, hogy vonja vissza az intézkedést. Fotó: Facebook

Úgy látja, a korábbi szerződéses konstrukció jó volt, azt kellett volna meghosszabbítani, mindkét félre nézve szégyenteljes, hogy december 31-én lejárt a korábbi megállapodás és azóta egymásra mutogatnak. A Fővárosnak nem az ünnepek előtti napokban, hanem legkésőbb ősz elején kellett volna felébredni és akkor még sokkal jobb tárgyalási pozícióban lett volna.

"Lázár Jánosnak és munkatársainak a folyamatos Budapest-ellenes hangulatkeltés helyett a megállapodásra kellene törekedni".

Az államtitkár mint írja, az eddigi 5 kilométeres vasúti, Volánbusz vagy hév-bérletet vásárlóknak az eddigi 5940 forint helyett 9450 forint lesz a havi bérlet, ami 59 százalékos áremelés. Kik vesznek ma 5 kilométeres bérletet? - teszi fel a kérdést. Jellemzően a nagyvárosokkal közvetlenül szomszédos agglomerációs településeken lakók, akik ilyen kis távon ingáznak.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely: Lázár János javaslata jó, az ördög és az angyal a részletekben van A főpolgármester reagált a miniszter közösségi közlekedéssel kapcsolatos bejelentésére.

Vitézy Dávid szerint Budapest agglomerációján jól megérthető a változás, de az egész országra igaz ez a hatás: aki mondjuk eddig Budakesziről, Budaörsről, Nagykovácsiból, Solymárról,, Pécelről és még sok más településről busszal vagy épp Dunaharasztiból, Budakalászról, Csömörről, Kistarcsáról ingázott hévvel Budapestre, az eddigi 5 kilométeres bérlete helyett az 59 százalékkal drágább vármegyebérletet veheti csak meg a fővároson kívüli szakaszra.

Ezek eddig is állami bérletek voltak, ennek az áremelésnek nincs köze a Budapest-bérlet ügyhöz, az 5 kilométeres bérletek megszüntetése egy jelentős rejtett áremelés, mellyel nyilván a vármegyebérletek bevételkiesését próbálja most kompenzálni a közlekedési kormányzat. Pont az agglomerációban, nem csak Budapest, hanem a többi nagyváros körül is, egy ilyen áremelés jelentősen rontja a közösségi közlekedés versenyképességét - épp ezért a nagyvárosok érdeke is, hogy ne történjen ekkora áremelés az ingázóknak.

"Arra kérem Lázár Jánost, gondolja ezt át és vonja vissza ezt az intézkedést, ne drágítsa 59 százalékkal a 10 kilométernél rövidebb távon vagy megyehatáron át ingázók utazását" - írta.