Vitézy Dávid fontos döntést hozott

Vitézy Dávid közlekedési miniszter jóváhagyta az elsősorban a Mátra térségét érintő új MÁV-Volán menetrendet, amely június 20-tól lép életbe. A miniszter ígérete szerint új szemléletű hálózatot építenek ki, amely nem különálló kis szigetekként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről.

Az új menetrend szerint például kevesebbszer kell átszállni, gyorsabb és kiszámíthatóbb lesz az utazás Eger, Salgótarján, Gyöngyös, Pétervására és Pásztó között. Emellett Salgótarján és Eger között kétóránként közvetlen járatok indulnak két külön útvonalon is. Továbbá Gyöngyös vasútállomáson a peron mellett új autóbusz-forduló épült ki, így könnyebb lesz az átszállás.

Kapcsolódó cikk Egy éves csúszással, de szombaton újranyit a MÁV egyik legfontosabb vonala Csaknem másfél év szünet után.

Több turisztikai célpont, például Gyöngyös, Mátraháza és Kékestető között rendszeresebb, könnyebben megjegyezhető menetrend jön létre.