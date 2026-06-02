Vitézy Dávid már költené is az uniós pénzt: 2029-re ígér új HÉV-eket

42 új járművet vennének.

Uniós forrásokból lecserélik a HÉV-flottát – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook bejegyzésében.

Emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal, sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ez azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6 ezer milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani, ennek egy jelentős része jut majd közlekedési és lakhatási projektekre.

A megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, azaz a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi, 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Mindez teljes egészében európai uniós forrásból kerül majd finanszírozásra – emelte ki a miniszter.

Kitért arra, hogy az előző kormány több mint tíz éve, még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta a HÉV-ek szintjén semmilyen fejlesztés nem történt. Hozzátette: Lázár János miniszterként az előző ciklus elején egy tollvonással lefújta az új kocsik beszerzését, majd a most zárult kampányban is csak egy olyan új közbeszerzés kiírására volt képes, amelyre nulla pályázat érkezett.

Vitézy Dávid rámutatott: az ország közlekedési rendszerének egyik legnagyobb problémája az agglomerációs szétterülés. Az elmúlt években százezrek költöztek vidékről be és a fővárosból ki a Budapest körüli agglomerációba és a külső kerületekbe, miközben a legtöbb esetben hiányzott a megfelelő közösségi közlekedési kapcsolat. Ezért nő folyamatosan az autóforgalom, és ezért válik szinte elviselhetetlenné Budapest belvárosa.

A közlekedési és beruházás tárca vezetője szerint ennek egyetlen ellenszere a minőségi közösségi közlekedés, annak pedig talán a legfontosabb eleme, hogy a HÉV-ek kényelemben, minőségben és gyorsaságban is versenyképes alternatívái legyenek az autónak.

Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar HÉV-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudjuk megújítani a flottát. Ezért is nélkülözhetetlenek az európai uniós források

- zárja bejegyzését a miniszter.

Mi történik? Magára talált az európai elektromosautó-piac

Soha ilyen magas piaci részesedést nem mértek még.

Vége a szép napoknak a benzinkutakon

Itt van, mire számíthatunk szerdán.

Elárulták az elemzők, hogyan javíthatják az uniós források a magyar gazdaság kilátásait

A korábban zárolt, 16,4 milliárd eurónyi európai uniós forrás feloldása ellenére az elemzők nem módosították érdemben felfelé az idei évre várt magyar gazdasági növekedés ütemét. Az iráni háború miatti energiaválság negatív hatásai ugyanis ezzel nem szűntek meg. Nagy kérdés emellett, hogy meddig tartanak ki Magyarországon az április 12-i választások óta tartó „mézeshetek”. Elemzői körkép az első negyedéves GDP-adat kapcsán.

Új részletek derültek ki a költségvetésből hiányzó százmilliárdokról

A számvevőszék szerint sincs minden rendben.

Elárulta a szakértő, hogy mit lehetne tenni a támogatott hitelek rendszerével

Magyarországon több mint 50 kamattámogatott hiteltermék létezik, ami jelentősen torzítja a piacot. A laptársunk, a Privátbankár által megkérdezett szakértő szerint szükség lenne a paletta egyszerűsítésére, miközben vannak olyan hitelcélok, amik továbbra is igénylik az állami beavatkozást.

Többet kaptak, mégsem éltek jobban a magyar középkorúak

Hiába nőttek a bevételek, ha a kiadások is.

Hátraarcot csinált az olajár

Keddi fordulat.

Jól hoztak a magyar szolgáltatások

Itt vannak az első negyedév számai.

Kiderült, mi áll a repülőrajtnak tűnő első negyedéves GDP-adat hátterében

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 I. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslésében.

Nyerges Zsoltnak milliárdokat termelt a NER legnagyobb őrző-védő cége

Forgalma alapján a Civil Zrt. 2025-ben is a története legjobb évét zárta, a profit pedig már Nyerges Zsoltot gazdagítja.

