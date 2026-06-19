Vitézy Dávid nagyon kiakadt Mészáros Lőrinc profitjára

Az M1-es autópályán tapasztalható torlódások mögött nemcsak a felújítások állnak: a korábbi kormány a Mészáros-Szíjj koncesszor kedvéért feloldotta az egyszerre lezárható útszakaszokra vonatkozó korlátokat. Elfogadhatatlan, hogy a közlekedők érdekei helyett a koncesszor profitja diktálja a szabályokat – közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán.

A poszthoz csatolt videóban Vitézy Dávid elmondta, az autópályákra vonatkoztak olyan szabályok, hogy egy ütemben csak 8 kilométer hosszan lehet félpályás tereléssel lezárni autópálya-szakaszokat. Ezek után pedig kell egy olyan szakasz, ahol a normál autópálya van és utána lehet csak újabb szakaszokat lezárni. Ezeket a szabályokat a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz kötődő autópálya koncesszor számára tavaly feloldották és engedélyezték a számukra, hogy összességében majdnem 40 kilométer hosszan legyenek lezárások az M1-es autópályán.

A miniszter úgy vélte, ez a lezárás így ebben a formájában nem találkozik a közérdekkel, ez is egy tipikus példája annak, hogyan szolgálta ki a korábbi kormány a Mészáros Lőrinc és Szíjj László nevével fémjelzett autópálya-koncesszor magánérdekeit. Hiszen minden ilyen beruházásnál igaz, hogy minél hosszabban van lezárva, minél több helyen lehet egyszerre munkát végezni, az annál olcsóbb lesz. Itt azonban nem az államnak lesz olcsóbb, hiszen az állam koncessziós díja előre meg van határozva, ez a koncesszornak lesz ettől olcsóbb.

Vitézy Dávid kiemelte, a nyárra azt kérte az autópálya-koncesszortól, hogy próbálják segíteni a forgalmat és amennyire lehet próbálják elkerülni, hogy torlódások alakuljanak ki.

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„Igyekszünk visszatérni ahhoz a rendhez, hogy a közérdeket szolgáljuk, ne a magánérdeket, és csökkentsük az egyszerre lezárható szakaszok hosszát az M1-es autópályán, de ezt egyik napról a másikra nem tudjuk megtenni” – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszter.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy az autópályákat 35 évre koncesszióba adták a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz kötődő autópálya koncesszornak, és azok a jogok, amiket más utakon az állam gyakorol, itt a koncesszor hatáskörébe tartoznak. Így azt, hogy mikor, mennyit, hogy zárnak le, milyen legyen a forgalmi rend, ezt a Mészáros-Szíjj autópálya-koncesszor dönti el és nem a magyar állam. „Ez egy speciális helyzet, de ez van, 35 évre ezt a helyzetet hozta létre a korábbi kormányzat” – fogalmazott a miniszter.

(MTI)