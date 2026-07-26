Vitézy Dávid részleteket árult egy fontos vasúti fejlesztésről

A Déli Körvasút az egész ország közlekedését átalakítja – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videójában, amelyben megmutatta a Soroksári út felett helyére került új acélhidat.

A miniszter kiemelte, hogy úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal villamosokra, HÉV-ekre, metrókra és nem kell bemenniük a fejpályaudvarokra, amik kapacitáshiányosak, emellett kerülő is. Hangsúlyozta, hogy a körvasút révén sűríteni lehet az agglomerációból a vasúti közlekedést és több távolsági vonat mehet át Budapesten. Kitért arra, hogy ha egyszer elkészül a repülőtéri vasút, onnan is lehet majd közvetlen vonat Nyugat-Magyarország és Kelenföld, illetve a Közvágóhíd felé.

Elmondta, hogy a körvasút jelentősen meg tudja könnyíteni a közlekedést Hatvan, Gyömrő, Gödöllő, Monor, Biatorbágy, Érd, Budaörs, Törökbálint, Pusztaszabolcs és Székesfehérvár felé. Vitézy Dávid hangoztatta, hogy „sok-sok évi munka van még előttünk” mert a népligeti szakasznak a kivitelezési tendere fog majd elindulni a közeljövőben és még legalább négy év mire teljesen elkészül a Déli Körvasút. Emlékeztetett, hogy a beruházást „körbevette rengeteg közpénzügyi és közbeszerzési kritika, túlárazási gyanú”, amiket érdemes kivizsgálni, ezeket a problémákat el kell tudni választani attól, hogy „ez egy szükséges, értelmes és hasznos beruházás”.

(MTI)