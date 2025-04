Vitézy Dávid talált egy turistalehúzó helyet Budapesten

Kapcsolódó cikk Hiába a propaganda, Budapest továbbra is Bécs és Prága hátát nézi Budapest turizmusa átlagos a régióban.

A Nagyvásárcsarnok lerobbant állapotáról ír bejegyzésében Vitézy Dávid – vette észre a Telex. A csarnokot egyrészt a helyiek használják piacként, másrészt viszont a fővárosba látogató turisták egyik kihagyhatatlan célpontja annak ellenére, hogy ott rengeteg turistacsapda leselkedik rájuk. Vitézy szerint ideje, hogy változtassanak a helyzeten, és „olyan változást érjünk el, amely szolgálja a piacot használó budapestiek igényeit is, de közben nem rontja, hanem építi Budapest, és általa Magyarország megítélését a világban”.

