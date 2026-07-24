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Makró Média

Volt értelme a közmédiának megvennie a Tour de France közvetítési jogait?

mfor.hu

Egyiptomi vasútprojektbotrány, az állami vezetők juttatásainak megvágása, spórolás a közmédián, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése. Ezekről a kérdésekről is beszélgetett kollégánk, Dobos Zoltán az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Többek közt az egyiptomi vasút számára legyártandó vasúti kocsik ügyében tesz feljelentést a kormányzat. Az eredetileg 700 vagonra leszerződött magyar Ganzt az oroszok Fidesz-közeli üzletemberek segítségével túrták ki az üzletből, amihez az Eximbank hitelt is biztosított. A végül 1400 kocsira szóló szerződést azonban már az orosz–magyar konzorcium nem tudta teljesíteni.

Takarékoskodik az állam, de vajon jelentős összegek foghatók meg? Az állami vezetők fizetésének maximalizálása nem új dolog, ezt megtette a 2010-ben hivatalba lépett kormányzat is. De mi értelme volt annak, hogy a közmédia milliárdokért megvette annak a Tour de France-nak a közvetítési jogát, amit kilométerről kilométerre közvetít az Eurosport is?

Költségvetési szinten elenyésző, kétmilliárd forint bevételkiesést jelent a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése. De a nulla százalékos áfával történő értékesítés hogyan ellenőrizhető a legegyszerűbben?

Ezeket a kérdéseket vitatta meg az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kollégánk, Dobos Zoltán Lánczi Richárddal, a Magyar Hang újságírójával és Somos András műsorvezetővel.

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