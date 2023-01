Volt valami, ami agyonverte az X-Faktort és a Sztárban sztárt

Mind a kereskedelmi szempontból a tévécsatornák számára kiemelten fontos 18-49 éves korcsoportban, mind a teljes lakosság körében nagyon hasonlít, de mégis különbözik a tavalyi év legnézettebb műsorainak listája. De mik ezek?

Volt egyszer egy világbajnokság…

Őszi-téli futballvilágbajnokságot aligha rendeznek újra a közeljövőben, ráadásul a Katarban tartott tornán nem volt hiány a homlokráncoló eseményekből sem. Azt ugyanakkor nem lehet vitatni, hogy a 2022-es vb minden idők egyik legjobb döntőjét hozta, amelynek a végén a modern labdarúgás egyik legkiemelkedőbb alakja a mennybe ment.

Lionel Messi és Kylian Mbappé nagy csatája a magyar tévénézőket is páratlanul érdekelte:

a 18-49-es korcsoportban brutális, 44,5 százalékos közönségarányt hozott és 561 ezer embert ültetett a képernyők elé a mérkőzés, ezzel pedig ez lett az év legnézettebb műsora a szegmensben.

Hasonló a helyzet a teljes lakosság körében is, ugyanis 1,5 millióan nézték a döntőt, ehhez hasonló eredmény közelébe pedig 2022 egészében nem jutott más műsor.

Izgalmas év volt a képernyőkön is a 2022-es. Fotó: Depositphotos

Sztárban sztár leszek!

A zsűrijében Majkát, Tóth Gabit, Köllő Babettet és Pápai Jocit felvonultató széria igen sikeres 2022-es körön van túl, a sztárimitátor tehetségkutató a magyarok egyik nagy kedvence volt tavaly is, mindezt jól mutatja, hogy

a teljes lakosság körében az egész év második legnézettebb műsora lett a 4. epizód, 1,24 millió embert ültetve le a képernyők elé. A 18-49 évesek közt ugyanezen adás szintén kiugróan szerepelt 35,7 százalékos közönségarányával és 473 ezer nézőjével.

A december 11-én finálézó 'Sztárban sztár leszek!' 3. évada végül Kökény Danit hozta ki győztesként, a döntő epizód a teljes lakosság körében 1,08 milliós nézettséget tudott hozni. Összességében a TV2 igencsak elégedett lehet a műsor harmadik felvonásával, hiszen gyakorlatilag végig 800 ezer feletti nézőszámot tudott produkálni, még úgy is, hogy a foci vb több fontos mérkőzésével is estek egy napra adások. Ennek fényében aligha meglepő, hogy a 4. évadot már berendelték, míg a hagyományos, elsősorban nem tehetségkutatóként, hanem átváltozóshowként aposztrofált, „eredeti” Sztárban sztár februárban tér vissza a képernyőkre.

X-Faktor

Felemás, de azért inkább pozitív – talán így lehetne a legjobban leírni az X-Faktor 11. évadának szereplését, a Gáspár Laci, ByeAlex, Puskás Peti és Herceg Erika által zsűrizett széria igazán a fiatalok körében tudott kiugróan jól szerepelni.

A 18-49 éves korcsoportban csak a focidöntő tudta megelőzni az X-Faktor 4. részét, a 43,4 százalékos közönségarány és 532 ezer néző kiugróan erős eredmény.

A tehetségkutató esetében a „szórakoztató idiótákat” felvonultató, válogatós adások szinte mindig a legnézettebbek, ez a 2022-es X-Faktor esetében sem volt máshogy. A teljes lakosság körében szintén ez az adás tudott 1,16 milliós nézettséget hozni, ami erős teljesítmény.

A döntő után Solyom Berni és mentora, ByeAlex örülhetett, míg az RTL-t úgy tűnik, hogy nem ingatta meg, hogy csak 600-700 ezer körüli nézőszámokra voltak képesek az évad utolsó adásai a teljes lakosság körében, hiszen idén ősszel a hírek szerint érkezik majd a következő X-Faktor.

Összességében, ahogy az toplistánkon is látszik, a két hétvégi szuperprodukció nézettségi adataira az volt jellemző a 2022-es évben, hogy míg az X-Faktor a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49-es korcsoportban tudott igazán jól szerepelni, addig a TV2 műsora a teljes lakosság körében tudott nagyot durrantani.

Beköszönt a toplistán a magyar válogatott

A világbajnokság és a tehetségkutatók harca mellett azonban felkerült a listára a magyar válogatott is, hiszen a 18-49-es korcsoportban az Olaszország ellen vívott, szeptember 26-án rendezett UEFA Nemzetek Ligája mérkőzése is felfért a dobogóra 33,2 százalékos közönségarányával és 415 ezres nézőszámával. Bár a teljes lakosság körében Szalai Ádámék csodás szereplése nem fért be a top 10 közé (ehhez milliós nézőszám kellett), ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a magyar válogatottnak így is több mint 932 ezren szurkoltak.

A 2022-es év győztese…

Cikkünk írásakor még csak az 51. hét adatai állnak rendelkezésre, azonban több-kevesebb biztonsággal már lehet győztest hirdetni, és ezt a 18-49 éves korcsoportban meg is tesszük. Az RTL által rendelkezésre bocsátott, Nielsen mérésén alapuló adatok szerint

az RTL megnyert estéinek száma 226 volt, szemben a TV2 által elért 114-el. Az M4 Sport 20 estével, az M1 és a Mozi+ pedig 1-1 estével iratkozott fel a listára.

Az tehát nem vitatható, hogy az RTL nyerni tudott 2022-ben, viszont az elmúlt hetekben egyértelműen azt a tendenciát vehettük észre, hogy nagyon megerősödött a TV2, különösen az olyan jól eltalált reality-k miatt, mint a Nemazalány és Szlépka Armand által megnyert Ázsia Expressz, vagy az ifj. Schobert Norbi győzelmét hozó Farm – VIP. Azaz 2023-ban az biztos, hogy az RTL-nek gyorsan választ kell találnia a TV2 az általunk hétről-hétre vezetett grafikonon is látható előretörésére.