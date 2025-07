Enyhén romlott a vállalkozói hangulat

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Az ország gazdasági helyzetével összefüggésben a vállalkozások úgy látják, hogy a megelőző negyedévhez hasonlóan a kiszámíthatatlanság és az infláció továbbra is probléma. A cégvezetők 58 százaléka ítélte kockázatosnak a következő negyedévre várható általános gazdasági helyzetet, és mindössze 7 százalék értékelte azt pozitívan, 38 százalék szerint pedig nem fog változni a gazdasági helyzet – mondta a VOSZ társelnöke.

Hozzátette, az üzletmenettel kapcsolatosan a vállalkozások szerint kockázatot jelent a megrendelések elmaradásából adódó veszteséges működés és a partnerek nehézségei, a fizetési morál romlása. Továbbra is problémának látják a cégvezetők a munkaerőhiányt, a megrendelések elmaradását.

A mutató összetevőit elemezve kiemelte, a legnagyobb problémát a beruházási alindex alakulása mutatja, amely a második negyedévben 33 százalék volt, és ez jelentős csökkenés az előző év hasonló időszakában mért 40 százalékhoz képest, és további mérséklődés az idei év első negyedévi 36 százalékhoz képest is.

Rámutattak a beruházások gyenge voltára is Fotó: Depositphotos

