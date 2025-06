Washingtonból kapott segítséget Szijjártó Péter Paks-ügyben

A miniszter szerint ha a beruházást nem tudták volna folytatni, akkor hazánk hosszú távon kiszolgáltatott lett volna az energiaellátás tekintetében, és az elkövetkezendő évek során a mostani rezsiköltségek többszörösét kellett volna fizetniük a magyar embereknek, akiknek szerinte most a legalacsonyabb a rezsiszámlájuk Európában.

„A paksi atomerőműhöz szükséges nagy berendezések gyártása folyamatosan zajlik Oroszországban és Franciaországban. A terepen, Pakson most új lendületet tud kapni az építkezés” - hangsúlyozta.

Testcselt mutatott be a Siemens.

Kapcsolódó cikk Kikerülték a német kormányt tiltását Szijjártó Péterék Paks II. ügyében Testcselt mutatott be a Siemens.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy Donald Trump elnökségét megelőzően az Egyesült Államok számos olyan döntést hozott szerinte politikai alapon, amely rendkívül nehéz helyzet elé állította hazánkat, így volt ez azokkal a korlátozásokkal is, amelyeket már a Demokrata Párt tavalyi vereségét követően hoztak meg.

Az amerikai kormányzat feloldotta a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos szankciókat, amelyeket még a Joe Biden vezette előző adminisztráció léptetett életbe – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!