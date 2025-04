Washingtonból üzent Varga Mihály

S ez még alapvetően nem is az árrésstop jótékony következménye.

Hivatalos útja során Varga Mihály az IMF ülése mellett több kétoldalú egyeztetésen is részt vett: találkozott a kazah jegybank elnökével, az IMF vezérigazgató-helyettesével és Magyarországgal foglalkozó szakértői csapatával, valamint Takács Szabolcs, washingtoni nagykövettel is – áll a közleményben.

A jegybank elnöke hozzátette: a magyar gazdaság érdeke, hogy a bizonytalan külső környezet ellenére pénzpiaci stabilitásunkat megőrizzük és az inflációt tartósan a jegybanki cél közelébe mérsékeljük. Ehhez az inflációs pályát övező kockázatok miatt továbbra is fegyelmezett és türelmes monetáris politika szükséges. A monetáris tanács 2024. szeptembere óta 6,5 százalékos szinten tartja az alapkamatot.

A hazai infláció márciusban újból csökkenni kezdett. Az infláció süllyedése jó eséllyel a következő hónapokban is folytatódni fog – részletezte Varga Mihály.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke a közlemény szerint rámutatott: a jelenlegi bizonytalan nemzetközi környezetben bizakodásra ad okot, hogy a magyar gazdaság fundamentumai erősek és egyensúlyi mutatóink az előző évekhez képest javultak. A gyorsan változó környezet és az inflációs pályát övező kockázatok továbbra is fegyelmezett és türelmes monetáris politikát indokolnak.

