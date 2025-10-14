Zárolt magyar uniós pénzek: sorsdöntő tárgyalás kezdődik kedden – Ursula von der Leyen és Orbán Viktor egy oldalon?

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Bíróság elé citálták az Európai Bizottságot azért, mert feloldotta az uniós források egy részének zárolását. 

Még tavaly tavasszal döntött úgy az Európai Parlament (EP) jogi bizottsága, hogy pert indít az Európai Bizottság ellen a Magyarországnak járó uniós támogatások egy részének feloldása miatt.

Az Ursula von der Leyen vezette bizottság még 2023 végén határozott úgy, hogy a befagyasztott, nagyjából 22 milliárd euróra rúgó kohéziós forrásokból 10,2 milliárd euró (mai árfolyamon szinte kereken 4 ezer milliárd forint) zárolását feloldja. A döntés indoklása az volt, hogy a magyar kormány a bizottság megítélése szerint számos, a jogállamisággal kapcsolatos, a zárolás feloldásának feltételéül szabott reformot végrehajtott, elsősorban az igazságügy területén.

A döntésre azonban egy nappal azelőtt került sor, hogy sorsdöntő csúcstalálkozót tartottak volna az uniós vezetők Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának megindítása, illetve a háborúban álló ország további támogatásának ügyében. Az Orbán-kormány szokás szerint vétókkal fenyegetett, de aztán nem blokkolta, hogy az unió megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. (Emlékezhetünk, ez volt az a szavazás, ahol a magyar miniszterelnököt a döntő pillanatok előtt „kiküldték kávézni”, így elkerülhette, hogy akár igennel, akár nemmel kelljen szavaznia.)

Az EP értékelése szerint nem véletlen egybeesésről van szó: a Von der Leyen vezette bizottság ezzel a 10,2 milliárd euróval „fizette ki” Orbán Viktor kávézását, azaz a magyar vétó elkerülését. Márpedig ez az EP jogi bizottsága szerint a „hatalommal való visszaélés”, és a magyar reformok hibás értékelés volt, a bizottság pedig nem tudta kellőképpen megindokolni, miért is oldja fel a 10,2 milliárd eurónyi forrás zárolását.

A sors egyfajta iróniája, hogy végeredményben az EP a források kifizetésének vagy visszatartásáról politikai megfontolások – és nem a jogállami követelmények teljesülése vagy nem teljesülése – alapján történő döntéssel vádolja az Európai Bizottságot. Pontosan azzal, amivel a magyar kormány is vádolja az európai intézményeket, csak éppen az ellenkező előjellel. Míg az EP szerint nem lett volna szabad politikai okokból feloldani a forrásokat, a magyar kormány szerint azokat már eleve politikai okokból zárolták.

A per most jutott el a meghallgatásig, ahol az EP és a bizottság képviselői ütköztetik kedd délelőtt az érveiket a kérdésben. Ítélet majd csak hónapokkal később várható, azonban a döntésnek nemcsak a Magyarországnak járó további források (még mindig nagyjából 20 milliárd euró maradt zárolva a 2023. decemberi döntés után is) sorsa miatt lesz nagy jelentősége. Az ítélet precedensként is szolgálhat arra, hogy miként kell a bizottságnak eljárnia a jogállamisági elvek megsértésével vádolt tagállamok esetében.

(via Politico Brussels Playbook)

