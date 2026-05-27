Zavar van az erőben Magyar Péter és Ursula von der Leyen között?

A Politico brüsszeli hírlevele szerint egyelőre nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, mikor is találkozhat Magyar Péter magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Magyar az RTL-nek adott interjújában arról beszélt, hogy csütörtökön Brüsszebe utazok, hogy tárgyaljon Von der Leyennel a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról.

Csakhogy amikor erről kérdezték, Paula Pinho, a bizottság szóvivője így válaszolt:

„Szeretném megerősíteni a pontos dátumot, de nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megtehessem.”

Hozzátette viszont, hogy nem az a kérdés, a találkozóra sor kerül-e, csak az, hogy mikor.

Azonban a háttérben többről van szó, mint a két politikus naptárának összeegyeztetéséről. A Politico forrásai szerint ugyanis a magyar kormány és a bizottság teljesen máshogyan értelmezi azt, hogy politikai megállapodás született a befagyasztott uniós források ügyében.

A magyar fél ugyanis egyértelmú „zöld jelzésként” értelmezi a források felszabadításához, hogy politikai megállapodás született. A bizottság oldaláról viszont úgy látják, hogy ehhez előbb a magyar kormánynak előbb be kell adnia egy részletes, felülvizsgált tervet a helyreállítási alapból kifizetendő összegek felhasználására.

Ursula von der Leyen pedig el akarja kerülni azt a látszatot, hogy politikai gesztusból oldják fel a befagyasztott pénzeket, és a terv benyújtása előtti találkozó csak a közös fotózkodásra adna alkalmat, érdemi előrelépésre nem.

Azt viszont megerősítették a Politico forrásai, hogy amennyiben beérkezik a módosított terv, utána viszonylag gyorsan haladhatnak az események: két három hét kell a bizottságnak az értékelésre, június közepén bólinthatnak rá a biztosok a források felszabadítására, majd július közepén az uniós pénzügyminiszterek is zöld jelzést adhatnak ehhez.

Ha azonban ez meg is történik, az még mindig nem jelenti a teljes, 10,4 milliárd euróra rúgó befagyasztott uniós források felszabadítását. Ehhez ugyanis először teljesítenie kéne a magyar kormánynak Brüsszel úgynevezett szupermérföldköveit, azaz számos, a jogállamisággal kapcsolatos reform bevezetését. Arra a kérdésre, hogy egy Von der Leyen és Magyar Péter közti találkozó azt jelentené-e, hogy lezárultak az ezzel kapcsolatos egyeztetések, Pinho elég egyértelmű választ adott:

„Nem, a tárgyalások alig kezdődtek meg.”

A lap szerint a találkozó egyik lehetséges időpontja a Magyar által is említett csütörtök, de a péntek is szóba jöhet, amennyiben addigra elvégzi „házi feladatát” a magyar kormány. Legrosszabb esetben a jövő hét is elképzelhető.