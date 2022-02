Zelenszkij: az EU tagsággal tudná támogatni Ukrajnát

Ezt azután közölte Zelenszkij, hogy telefonon tárgyalt Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével.

"Eljött a döntő pillanat, hogy végleg lezárjuk a hosszú távú megbeszélést, és döntsünk Ukrajna uniós tagságáról. Az Európai Tanács elnökével a további hatékony segítségnyújtásról és az ukránok szabad jövőjükért folytatott hősies küzdelméről tárgyaltam" - fogalmazott az ukrán elnök.

Az ukrán elnöki sajtószolgálat által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megemlékezésen vesz részt Kijevben a nemzeti egység napján, 2022. február 16-án. Fotó: MTI/AP Az ukrán elnöki sajtószolgálat által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megemlékezésen vesz részt Kijevben a nemzeti egység napján, 2022. február 16-án. Fotó: MTI/AP

Az MTI szerint Zelenszkij az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború kezdete előtt már tett ilyen felhívást a müncheni biztonsági konferencián.

Február 22-én ezt megismételte Dmitro Kuleba külügyminiszter is. Donald Tusk, az Európai Néppárt jelenlegi és az Európai Tanács korábbi elnöke, úgyszintén hangot adott véleményének, hogy "Ukrajna európai perspektívája megváltoztathatja a Moszkva által diktált játékszabályokat" - emlékeztetett a Jevropejszka Pravda hírportál.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

