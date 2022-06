Zelenszkij Glastonbury-nek is üzent - háborús összefoglaló

Surányi György: árstop sem kellett volna, 800 helyett 650 forintba kerülhetne a benzin

Ezt tette volna lehetővé a volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász szerint, ha a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az év elején, amikor már látszott, hogy meglódul az infláció, sokkal nagyobb mértékű kamatemelést hajtott volna végre. Surányi György a lapcsoportunk által rendezett Klasszis Klubban arra is rámutatott, ez esetben például egy euró most akár 330-340 forint is lehetne.