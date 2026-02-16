2p

Makró Olaj Ukrajna

Zelenszkij keze a csapon, Szijjártó Péteré a borítékon

Szorít az idő, de a helyzet nem változott.

Mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss bejegyzésében először is emlékeztetett, hogy Magyarország és Szlovákia korábban kiharcolta, hogy továbbra is olcsó orosz kőolajat vásárolhassanak a Barátság vezetéken, és ez a szankciós kivétel tartalmazza azt is, hogy amennyiben a vezetékes tranzit ellehetetlenül, akkor a két ország tengeri úton is beszerezheti az orosz kőolajat.

Nem jön az olaj
Fotó: Illusztráció

„Márpedig az ukránok politikai okokból továbbra sem indítják újra az olajszállítást a Barátság vezetéken, így a mai napon Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel levélben fordultunk Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszterhez, hogy Horvátország a brüsszeli szabályoknak megfelelően haladéktalanul tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé az Adria-kőolajvezetéken keresztül” – tájékoztatott.

„Egyetlen ország, így hazánk energiaellátásának biztonsága sem lehet ideológiai kérdés, így elvárjuk a horvátoktól, hogy Ukrajnával ellentétben ne kockáztassák politikai okokból Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának biztonságát.”

Közölte a tárcavezető az MTI tájékoztatása szerint.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

